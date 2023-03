Schoblocher Barbi Tóth Andiról: „Örülök, hogy nekem nem kellett 24 évesen minden vasárnap élő műsorban lennem...”

Vasárnap újra a nappalinkba érkezik az ország házibulija, a Sztárban Sztár, ahol az énekesek hétről hétre egy másik előadó bőrébe bújva mutatják meg tudásukat.

Schoblocher Barbara az elmúlt hetekben már lenyűgözte a zsűrit és a közönséget Kovács Kati, Britney Spears, majd Michael Jackson bőrébe bújva. A Blahalouisiana énekesnője ezúttal a csajos oldalát mutatja meg, Ariana Grandét alakítva.

– Hangilag ez nagy kihívás, de az nagy megkönnyebbülés, hogy a tánc ezúttal kevésbé lesz hangsúlyos – kezdett bele a Bors felkeresésére Barbi. – Ariana Grandéhoz képest nem vagyok annyira cicababa. Én máshogy hangsúlyozom a nőiességem: a színpadon én is szeretek szexi ruhát, vagy nagyon kevés ruhát viselni, de nálam nem nyerő ez a habos-babos stílus.

Barbi szereti az extrém, sokan mutató ruhákat a színpadon (Fotó: Sándor Judit)

Az énekesnő egyfajta szülinapi buliként is tekinthet a vasárnapi Sztárban Sztárra, hétfőn ugyanis kerek születésnapot ünnepel: 30 éves lesz:

– Várom már, harmincnak lenni cool! Ez elég vicces, de kiskoromban valamiért azt hittem, hogy a harmincasok fiatalabbak, mint a huszonévesek. Szóval nem értettem, Aradszky miért énekli, hogy nem csak a húszéveseké a világ… – idézte fel lapunknak Barbi nevetve. – Visszatérve, ez tényleg egy szuper kor, már érett nőként tekintenek rám, komolyan vesznek, közben a testem pedig csúcsformában van. Legalábbis igyekszem elfogadni az adottságaimat, úgy érzem, genetikailag szerencsés vagyok. De sokat is teszek az egészségemért, odafigyelek a sportra és az étkezésre, az pedig már mellékhatás, hogy milyen lesz ettől az alakom. Azt vettem észre, hogy ha elhanyagolom az egészségem, akkor rosszul is érzem magam a bőrömben és a színpadon is – fejtette ki a Blahalouisana énekesnője, akit arról is megkérdeztünk, mit szól Tóth Andi csütörtökön közzétett videójához, amelyben bejelenti: visszavonul a zenéléstől.

Tóth Andi a Sztárban Sztár korábbi szériájában versenyzőként próbálta ki magát, ezúttal pedig a zsűriszékben ül (Fotó: Markovics Gábor)

Barbi tőlünk értesült a hírről, s őszintén ledöbbent, hallatszott a hangján, hogy nagyon elszomorodik:

– Szegény! Nem ismerem őt igazán jól, de nagyon kedves, tehetséges lánynak tartom. Ez a hír most nagyon lesújtott! Ő igazi művészlélek, és azt hiszem, talán nem az a közönség hallgatja, akinek a zenéjét szánja. Sokkal többet ér ő, mint hogy egyszerű celebként kezeljék. Idegőrlő lehet egy ilyen ösztönös művésznek azzal szembesülni, hogy sokkal inkább a magánéletével foglalkoznak, mintsem a zenei munkásságával – szomorkodott Barbi, majd hozzátette: – Látom, hogy a műsorbeli zsűrizése miatt is bántják a kommentelők, pedig szerintem igenis van helye a zsűriben. Megszokott ebben a műsorban, hogy korábbi évadok dobogósait kérjék fel erre a feladatra.

– Nagyon korán került a köztudatba, és most is csak 24 éves. Elképesztően nehéz lehet ebben a korszakban ennyire rivaldafényben lenni. Pont kamaszként vizslatták minden lépését, mikor annak van itt az ideje, hogy az ember hülyeségeket csináljon. Emlékszem, hogy én mekkora változáson mentem keresztül ezekben az éveimben. Azt kell hogy mondjam, örülök, hogy nekem nem kellett 24 évesen minden vasárnap élő műsorban lennem... Remélem, hogy Andi megtalálja azt az utat, amiben végre igazán boldognak érzi majd magát.