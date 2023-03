Puzsér Róbert lecigányozta az ismert műsorvezetőt

Puzsér Róbert durván beleszállt Ábrahám Róbertbe, a Spirit FM-en futó Önkényes Mérvadó című műsorában.

Puzsér ugyanis a keddi, Spirit FM-en futó rádióműsorában Ábrahám Róbert március 20-i, az ATV Csatt című műsorában elmondott szavaira reagált, egészen megdöbbentően - számolt be róla a Blikk.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

„Az elmúlt években elindult woke-tól kezdve a tudatipar működésén át mindenben azt látom, hogy éppen készítik elő a világot egy spirituális átállásra.”

„Ezt rengetegféleképpen nevezhetjük. Robespierre-ék felvilágosodásnak nevezték, meg a Legfőbb Lény kultuszának. A szabadság, egyenlőség, testvériség nem onnan származik. Ha belegondoltok Robespierre szerepébe: a felvilágosodás mögött nem ateizmus állt, hanem ő kőkeményen hitt valamiben. Tökmindegy, hogy szétdobáló szellemnek vagy Lucifernek nevezzük” – mondta az ATV-n Ábrahám.

Majd Puzsér így reagált:

„Szeretném jelezni Ábrahám Róbertnek, ha nem lett volna felvilágosodás meg annak nyomán polgári forradalom, akkor ő a cigány származásával tőzeget szedhetne a lápon legfeljebb. Nem fideszes megmondóemberként adhatná el a felvilágosodás kritikáját, hanem a tőzegszedéshez szólhatna hozzá, ahhoz is nagyjából a gyerekeinek és a feleségének.”

A kritikus kemény szavait követően a Blikk utolérte Ábrahám Róbertet, akit arra kértek, hogy reagáljon a műsorban elhangzottakra.

"Én nem vagyo, egy túlzottan ajvékolós típus. Kifejezetten magas nálam a léc ezen a téren, de erre most mit kellene mondanom? Teljesen irreleváns módon rángatta be a származásomat és a családomat ebbe az egészbe, hogy azt használja fel támadási pontként.

A jakobinus diktatúra és Robespierre spirituális hátteréről mondtam el a véleményemet az ATV-n, amire ő úgy reagált, hogy sietve emlékeztetett, én csak egy cigány vagyok. Egy cigány, akinek a lápi tőzeget kellene szednie, és hozzászólni is maximum ahhoz, a gyerekei társaságában lehetne.

Jól látható, hogy Puzsér ismereteinek oroszlánrészét a Szaffiból szívta magába, amit aztán sikerült összekevernie az afroamerikaiak gyapotszedő múltjával" - magyarázta Ábrahám Róbert a lapnak.

"Túl. Szerintem nem az a rasszizmus, amikor valós, tabu társadalmi témák kapcsán őszintén fogalmaznak. És nem is az, amikor cigány vagy zsidó vicceket mond valaki. A vegytiszta, esszenciális rasszizmus az, amikor jön a felsőbbrendűsködő megmondóember, és jelzi, becsüljem meg, hogy egyáltalán kijöhetek a lápos mocsárból, és legyek hálás, hogy létezhetek. Egyébként is, hogy jövök én ahhoz, hogy gondolkodni merjek, vagy véleményen legyen bármiről is. Pláne olyan nem az én fajtámnak való dolgokról, mint a felvilágosodás. Örüljek, hogy ők, a Puzsér-féle jóságos misszionáriusok, akik a szalonokban rendszeresen megemlékeznek a magamfajta vadember edukációjának jövőbeli lehetőségéről, egyáltalán gondolnak velem és a fajtámmal. Érjem be ennyivel, és ne feszegessem a határokat."

Ábrahám Róbertet nem csak Puszér Róbert viselkedése döbbentette meg, hanem a stúdióban ülő többi személyé is.

"Szégyenletes volt hallgatni, ahogy beszélgetőtársa, Oszkár, realizálva a hallottakat, előbb próbált korrigálni, érezve, hogy átlépték az összes alapvető normát. Később azonban annyira feloldódtak ebben a mocsokban, hogy Csunderlik Péter, a harmadik résztvevő már arról kezdett beszélni, hogy különben is fura, amikor valaki az állami oktatásnak köszönheti, hogy egyáltalán a nagyszülei tanulhattak és ennek ellenére az ancien régime előtti időket méltatja, ráadásul ők a társadalom legaljáról emelkedhettek fel valamennyire. Ez volt az a pont, amikor már le kellett volna állítani ezt az egészet. Itt konkrétan már egy lélektelen alsóbbrendű faj megszemélyesítéseként beszéltek rólam, akinek a jelenléte illegitim. Ettől még az első zsidó törvény is megengedőbb volt" - zárta gondolatait Ábrahám Róbert a Blikknek, aki annyit még elárult a lapnak, hogy sem a részvevőkkel, sem pedig a műsorral szemben nem tervez jogi lépéseket tenni.