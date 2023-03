Ötvenezer forintért kapott ölelést Hódi Pamelától egy civil

Fergeteges hangulatban telt a TV2 Szerencsekerék szerdai, igencsak fordulatosra sikerült adása. Különösen izgalmas pillanatokat hozott az a szituáció, amikor a harmadik fordulóban folyamatos cserét forgattak a versenyzők, egymás után négyszer is. Az első csere alkalmával Zoli lenullázta magát, az eddig megszerzett pénzösszegét odaadta Hódi Pamelának, akinek még nem volt alkalma pénzt pörgetni a fordulóban.

Fotó: Máté Krisztián

Pamelában ez a gesztus olyan mély nyomott hagyott, hogy a Zoli kedvességét egy öleléssel hálálta meg. Mondhatni Zoli ötvenezer forintért kapott egy ölelést Pamelától, annak ellenére, hogy saját elmondása szerint nem egy ölelkezős típus. Ezután csere cserét követett. Másodszor az ismert influenszer pörgette a ki a cserét, aki egy gyors kő-papír-ollóval a szerencsére bízta, hogy kivel cseréljen.

Ha direkt csináljátok akkor ez zseniális. Bejártok éjszaka gyakorolni cserét forgatni?

– jegyezte meg az elképedt Kasza Tibi.



A műsor elején egy régi kedves emlék is kiderült Hódi Pameláról, aki elárulta, hogy huszonévesen elnyerte Tószépe Gyömrő címét. Kétszer is jelentkezett a versenyre, először harmadik lett, ami nagyon elszomorította a nagyszüleit, de a következő évben már nyertesként ünnepelte őt a család.

Egy másik titokra is fény derült Pameláról a Szerencsekerékben: gombnyomkodási kényszere van.

– Imádom. Mindenen. A kocsiban, otthon a konyhában, meg ha bárhova elmegyek... – fűzte hozzá a sztárvendég.