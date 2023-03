Megszólalt L.L. Junior a bíróság döntéséről: "A kisfiamat semmi nem hozhatja vissza"

A Tények L.L. Juniort is elérte, aki nyilatkozott is a fejleményekkel kapcsolatban. Azt mondta, teljes mértékben elfogadja és egyetért a bíróság döntésével. Már nincs benne bosszúvágy vagy harag, csak fájdalom és sírás. Nem keres tehát bűnbakot. Tudja, hogy mindenki nagyon szerette a kisfiát, és akármi is lenne az ítélet, már semmivel nem lehetne visszahozni Dávidkát.

