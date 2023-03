Megdöbbentő levél került elő L.L. Juniorról a múltból

Keresztbe tehet L.L. Juniornak, hogy Hopp Csillát szeretné maga mellé tanúnak a válóperében. A volt párjának az lenne a szerepe, hogy bemutassa: Junior kiváló apuka, aki igenis sokat foglalkozik a gyermekeivel. Ám egy régi kinyilatkoztatás pont az ellenkező hatást válthatja ki a bíróságból. De persze az sem kizárt, hogy pont a tanú megváltozott véleménye lehet a siker kulcsa.

Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior (Fotó: Life TV)

Hopp Csillának és a zenésznek két kisfia született, Lacika és Dávidka, a páros azonban a második gyermek megszületése után nem sokkal különvált, így Junior vasárnapi apuka lett. A fiúk nevelésében a külső szemlélő szemében Junior aktívan vett részt, a színfalak mögött azonban komoly ellentét feszült a szülők között, ami csak azután került felszínre, amikor megtörtént életük legnagyobb tragédiája: a kisebbik gyermek, Dávidka nem sokkal a negyedik születésnapja előtt egy autóbaleset következtében elhunyt.

Fotó: TV2

Csilla és Junior összeomlottak, a szavakkal elmondhatatlan fájdalom pedig többször is meggondolatlan lépésre kényszerítette őket. A zenész úgy érezte, hogy a gyermekei édesanyja nem alkalmas szülőnek, ezért magához akarta venni Lacikát, amire Csilla egy szívet facsaró nyílt levélben borította a dühét, a fájdalmát, az elkeseredettségét a világhálóra. A levél 2019 szeptemberében íródott, és a mai napig megtalálható az interneten:

„Kérdezem én, mint anya, aki látta meghalni a gyermekét?! Kérdezem én, mint szülő, tőled L.L.Junior! Kérdezem én, mint érző ember, aki egy ilyen tragédia után nem ismer szavakat, mert nincs. Hol voltál? Hol voltál az utóbbi 4 évben? Csak Lacika miatt veszek levegőt. Én nem a vádaskodásban és pusztításban, a nyilvánosságban élem a gyászom, hanem a lelkem és teljes valómban. Milyen ember, apa, szülő vagy te, hogy még azt sem hagyod, hogy gyászoljak, hogy fájjon, hogy megélhessem a kínok kínját békében, harcra kényszerítesz a fiamért?! Elvitted. Oda adtam, ahogyan mindig, mert a gyerekeket néztem, hogy nekik mi a jó, amióta csak megszülettek. És te nem engeded, hogy velem legyen? Mentális és pszichés zavar? Ha abban a csodában lett volna részed, amiben nekem volt anyaként, nem is élnél, mert gyenge vagy. Az utolsó lélegzetemig küzdeni fogok a gyerekemért, mert nem lehet egy olyan emberé, aki 6 évig semmit nem tudott a fiairól és sosem tudta, mi az a szeretet, mert nem volt ott, mert egy ágyban és egy pénztárcában találta meg az élet értelmét... Nem tudod mit érzek, mert nem voltál ott. A fiadat utoljára a műtétje napján láttad 10 percre, amin szintén nem voltál ott, ahol velem foglalkoztál és nyomtad az undort, utána pedig egy órán keresztül vigasztaltam, mert te sírva hagytad ott... Sírt érted, hogy hiányzol neki... Ahogy egész életükben tették! A te döntésed volt! Ahogy az is, hogy megszületett és megfogtad a bőröndöd és ott hagytad az egy hetes és 2 éves fiaid. Minden egyes ember a környezetünkben, a bölcsődében, az óvodában, a fejlesztéseken, az orvosoknál, a nevelési tanácsokban, a szomszédok tanúsítani fogják, hogy téged nem láttak egyszer sem vagy csak nagyon ritkán, ha épp az időd engedte. Én az utolsó percig az ő szeretetükben és boldogságukban úsztam! És szeretett fiam emlékére esküszöm, hogy megküzdök a fiamért, Lacikáért. GYÁSZOLOK!!!!!!Ezért nem nyilatkozom, mert ÉN megélem minden percét, nem a közösségi oldalakat nézem, nem olvasom a cikkeket és nem azzal foglalkozom, hogy lehetetlenítsek el embereket és pusztítsak, kérek mindenkit és téged is L.L .Junior TARTSD TISZTELETBEN A GYERMEKÜNK TISZTA EMLÉKÈT!!!!!!!!!!”

L.L. Junior sosem dolgozza fel a kisfia elvesztését (Fotó: RTL)

Erre a levélre L.L. Junior a Fiumei úti sírkertből bejelentkezve, egy élő videóban reagált (amit azóta letörölt a Facebook-oldaláról), a volt párját hibáztatva a tragédiáért… A szörnyű események óta lassan négy év telt el, a szülők megtanultak együtt élni a gyermekük hiányával, és a kapcsolatuk is rendeződött, bár nem élnek együtt, de közösen nevelik a kisfiukat, Lacikát. A zenész az elmúlt időszakban előbb Körtvélyessy Kinga szerelme, később férje, most pedig a válófélben lévő házastársa lett, ebből a kapcsolatból is született egy gyermek, Lilike, aki jelenleg az édesanyjával él.

Körtvélyessy Kinga egyedül érkezik a válóperére (Fotó: Bánkúti Sándor)

Juniornak és Kingának most folyik a válópere, ami az első jelek szerint nem lesz egy sétagalopp: mindketten igényt tartanak a gyermekfelügyeletre, a vagyonmegosztás körüli botrányok pedig épp most körvonalazódnak. Junior a Bors információi szerint egy váratlan húzással beidéztette Hopp Csillát, akinek mellette kellene tanúskodnia arról, hogy milyen jó apa. A fiatal asszony egykori levelének felbukkanása azonban nem biztos, hogy jó irányba lendíti a zenész ügyét. Vagy éppen pont jól jön, ki tudja? Hiszen az azóta eltelt négy évben L.L. Junior példás apává változhatott, amire bizonyítékok is vannak: nagyon sok időt tölt együtt Lacikával. Erről pedig Csilla tud a leghitelesebben beszámolni, és megerősíteni azt a bíróság előtt, hogy az énekes mennyit fejlődött apaként, és milyen jó kapcsolatot ápol a legnagyobb gyermekével.