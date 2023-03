Már követni sem lehet Zámbó Krisztián és Zsuzska kapcsolatát

Zsuzsival jóban vagyunk, találkozunk is, még az is lehet, hogy egyszer újra egymásra találunk. Vagy nem… Most, hogy újra szingli vagyok, elég sok hölgy ír rám… Talpraesett vagyok, van önbizalmam, ez bejön a nőknek. 42 éves férfiként már azért illene családot alapítani…