Kitört a Jimmy-háború: Alekosz nekiment a fiatal magyar énekesnek

Újabb celebháború van készülőben, sőt, talán már ki is tört, Alekosz ugyanis nemrég keményen nekiment a fiatal énekesnek, Peter Srámeknek. Talán elsőre meglepőnek tűnhet, de minden Zámbó Jimmy miatt történt. A nemrég még horgászokkal csatározó híresség ugyanis lenyűgözte a Király életét bemutató minisorozat. Olyannyira, hogy azóta éjjel-nappal Jimmy dalai szólnak érdi házában, mást már egyszerűen el sem tud képzelni – írja a Ripost.

Alekosz felháborodott Srámeken Fotó: Facebook

Az Ázsia Expresszbe készülő Alekoszt épp ezért mélységesen felháborítja, hogy Peter Srámek megvehette Jimmy imádott Mercedesét, és most azzal furikázik a fellépéseire. Sőt, idén januárban össze is törte a legendás járgányt egy közúti balesetben. Alekosz viszont úgy véli: a Király autójának mindenképp egy csepeli múzeumban lenne a helye, és hozzá sem szabadna érni, csak távolról nézhetnék az emberek.

"Réka, akivel megyek az Ázsia Expresszbe, mutatta meg nekem a Jimmy életéről szóló sorozatot. Teljesen elvarázsolt, levett a lábamról. Később meglepődve értesültem arról, hogy Peter Srámek énekel benne, de szemet hunytam felette. Amellett viszont már nem tudok szó nélkül elmenni, hogy Srámek megvehette a Király autóját. Fölháborítónak tartom, hogy a rendszámát is lecserélte, Srámek-001-re és most azzal érkezik meg a koncertjeire, mintha ő lenne a király. Annak az autónak egy csepeli múzeumban lenne a helye! Ayrton Senna versenyautójába se ülünk be, Jimmy-jébe se lenne szabad. A családot sem értem, hogy adhatták el a legendás négykerekűt" – bosszankodott a Ripost-nak Alekosz, akinek már egy igen intenzív levélváltása is volt az ügyben Peter Srámek menedzserével.

"Ő írt rám egyik éjjel, mert látta azt a videót, amiben elmondtam a véleményem erről a jelenségről. Természetesen neki is kifejtettem, mit gondolok. Végül tudomásul vette, elfogadta és minden jót kívánt. Ugyanakkor az ő menedzseri kompetenciáját, alkalmasságát is megkérdőjelezem. Le kellett volna beszélnie Srámeket az autó megvásárlásáról" – jelentette ki határozottan az egykori valóságshow-hős, aki szerint a magyar rádiók is órási hibát követnek el azzal, hogy nem Jimmy-dalokat játszanak éjt nappallá téve.