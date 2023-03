Lebukott a királyi család: így utaznak világszerte

Kitálalt a királyi család furcsa szokásairól Dickie Arbiter. A férfi korábban III. Károly király és Diana walesi hercegné sajtótitkáraként dolgozott, majd II. Erzsébet szolgálatában állt.

Kitálalt a néhai királyné titkára

A legtöbb ember jól felkészülten szeret elutazni, és nincs ez másképp a brit királyi családdal sem. Bár talán az ő esetükben már extrém felkészültségről beszélhetünk.

– Biztosnak kell lenned abban, hogy minden eshetőségre be vagy biztosítva, így a repülőgépre vért is visznek. Igen, transzfúziós zsákokat, arra az estre, ha vérátömlesztésre lenne szükségük. Azt ugyanis nem lehet garantálni, hogy a célállomáson megfelelő vértípushoz jutnának – kezdett bele Dickie Arbiter.

Gordon Raynor, a The Telegraph királyi szerkesztője 2016-ban arról számolt be, hogy II. Erzsébet királynő mindig a Királyi Haditengerészet egyik orvosával utazott, az orvosi táskában pedig mobil defibrillátor, mindenféle sürgősségi eszköz és orvosság is volt – írja a Travelo.

Gyászruhát és vért is visznek magukkal, ha elutaznak Fotó: AFP

De van egy másik, talán még ennél is bizarrabb szokásuk, miszerint gyászruhát is csomagolnak magukkal, arra az esetre, ha a királyi családból váratlanul bárki elhunyna a távollétükben. Ez egyébként ahhoz az esethez köthető, hogy nem volt fekete ruhája II. Erzsébetnek az 1952-es kenyai körútján. Ekkor hunyt el az édesapja, így vásárolnia kellett egyet, mielőtt ismét Nagy-Britannia földjére lépet volna.

Van egy másik, kimondatlan szabály is: a trónörökösök nem utazhatnak együtt egy gépen, attól tartva, ha véletlenül baleset történne. Károly király és Vilmos herceg jellemzően soha nem repültek együtt. Azonban ez már nem igaz Vilmosra és a kis György hercegre. Ennek részben gazdasági okai is vannak, illetve korábban külön engedélyt kaptak rá még II. Erzsébettől a herceg fiatal korára való tekintettel.