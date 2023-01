Betegségéről vallott Kárpáti Rebeka

Kárpáti Rebeka kérdezz-feleleket tartott Instagram-oldalán, ahol megválaszolta követői kérdését. Volt, aki arra volt kíváncsi, hogy mi a helyzet most a pajzsmirigy betegségével és az inzulinrezisztenciájával - írja a Ripost.

Betegségéről beszélt őszintén Kárpáti Rebeka Fotó: Tumbász Hédi

Lényegében pajzsmirigy alulműködésem van

- foglalta össze röviden a modell, aki hozzátette, hogy gyógyszert kell szednie, amivel pótolja azokat a hiányzó hormonokat a szervezete, amit nem tud előállítani.

- Korábban a prolaktin-szintem is magas volt, erre szedtem prolaktincsökkentőt, azt nagyon jól helyre raktam a folyamatos szedéssel. Picit mostanában próbálok odafigyelni a táplálkozásra, kevesebb trash kaját eszem, ebben a rossz időben nem, de próbálok futni, tehát harmonizáltabban telnek a napjaim étkezés, gyógyszerszedés szempontjából. Ezek segítenek, látom is az eredményét. Ugyanakkor azt is látom, ha nem szedem be a gyógyszert normálisan egy hétig, akkor jönnek a tünetek, nem vagyok olyan jól - fejtette ki Kárpáti Rebeka 24 órán át elérhető Instagram-történetében megosztott videójában, majd megjegyezte: