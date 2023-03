György herceg miatt aggódik Katalin és Vilmos

Komoly dilemmával küzd a walesi hercegi pár. III. Károly király ugyanis nagyon szeretné, ha megkoronázása alkalmával már komoly feladatot bízhatna György hercegre, mint leendő királyra. Ám a walesi hercegi pár nem akarja, hogy 9 éves fiuk leterhelődjön.



A királyi család / Fotó: AFP

Mint ismert, május 6-án fogják hivatalosan is az Egyesült Királyság uralkodójává koronázni III. Károly királyt és hitvesét, Kamillát.

- Nagyon lelkesek, de ha Györgynek hivatalos szerepe lesz, az eléggé visszafogott lesz. Tudatában vannak annak, hogy kedden [a koronázás után] vissza kell térnie az iskolába, és nem akarják, hogy az elvonja a figyelmét – árulta el Roya Nikkhah a királyi család szakértője, majd hozzátette: - Ha mégis részt vesz a ceremónián, azzal szakítanának a hagyományokkal, hiszen az elmúlt két alkalommal a fiatal örökösök (Károly és II. Erzsébet) nem vettek részt, hanem a gyülekezetből figyeltek.

Közben az is kiderült, hogy Vilmos és Kate kisebbik gyermekei, Charlotte hercegnő és Lajos herceg is részt vesznek a koronázáson, mint nézők. Továbbá Kamilla öt unokája is részt vesz majd a szertartáson. Bár nem tudni, hogy kapnak-e valamilyen fontosabb feladatot vagy csak nézők lesznek.

