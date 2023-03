Galambos Lajos: Szimpátia fellépésekre hívnak

Galambos Lajos még nem kapta meg az új behívóját, de bizton számíthat rá, hogy hamarosan véget ér a szabad élete, és az elkövetkezendő időszakot rácsok mögött tölti. Az utolsó szabad heteiben interjúkat ad, és nem mellesleg számos fellépésen vesz részt, ahova szerinte szimpátiából hívják meg.

Rohamosan fogy az ideje Lajcsinak Fotó: Máté Krisztián

– Én nem megúszni akarom a börtönt, rendezni akarom ezt az ügyet.

Nyilván nem akarom letölteni, ki az a hülye, aki ilyet le akar tölteni, vagy be akar menni?

De azért nem a pokolba megyek, hanem oda, ahonnan vissza lehet jönni. De ha valami miatt kapok egy olyan rohamot, amit nem élek túl, akkor onnan nem lehet visszajönni. Ezt kell majd mérlegelnie annak, aki dönt arról, aki dönt felőlem – mondta csütörtök reggel a Retro Rádió élő műsorában Galambos Lajos.

A zenészt Bochkor Gáborék interjúvolták meg annak kapcsán, hogy szerdán nyilvánosságra került a hír: elutasította a bíróság Galambos Lajos halasztási kérelmét, amit súlyos, gyógyíthatatlan betegség miatt nyújtott be. Lajcsi azt kérte, hogy ne kelljen megkezdenie a jogerősen kiszabott börtönbüntetését addig, amíg orvosszakértők meg nem állapítják, hogy egyáltalán alkalmas arra, hogy egy büntetés-végrehajtási intézményben lakjon.

Galambos Lajos és ügyvédje, dr Frölich Krisztián egy korábbi tárgyaláson Fotó: Knap Zoltán

Az orvosi vizsgálat a hét elején megtörtént, és Galambos számára csalódást keltő eredménnyel zárult: a bíróság szerint nyugodtan börtönbe vonulhat, ott megfelelő egészségügyi személyzet felügyeli majd az állapotát. Ezt Lajcsi természetesen vitatja, és tovább harcol az igazáért.

– Be fogom bizonyítani az igazamat! Bele őrülök, bele hülyülök, de akkor is. Még van olyan lehetőség, hogy perújítás, Strasbourg (Európai Emberi Jogi Bíróság – a szerk.) meg Alkotmánybíróság... nem akarom az ügyet ragozni, mert olyan furcsa lenne, hogy magyarázkodok, csak annyit akarok mondani, hogy ennek az ügynek nincs vége – magyarázta a Retro Rádióban Galambos Lajcsi.

A muzsikus társadalmi megítélése sokat változott az ügy 2015, szeptemberi kirobbanása óta. Az első hírek hallatán – miszerint közüzemi számlákkal 30 millió forintot csalt el, továbbá okirat-hamisítással és vesztegetési kísérlettel vádolták meg – sokan elfordultak tőle, a barátai közül többen soha többet nem vették fel neki a telefont. Az utca embere azonban először – ha kimondatlanul is – kuncogott azon, hogy Lajcsi átverte a szolgáltatókat. Aztán az idő előrehaladtával többen lettek azok, akik szerint szégyen, hogy bűnözővé vált, de az elmúlt időszakban megint megfordult a dolog, most ismét tömegeket tudhat maga mögött, akik a támogatásukról biztosítják. Ezek az emberek azok, akik most fellépéseket szerveznek a zenésznek csak azért, hogy egyfelől fontosnak érezze magát, másfelől bevételre tegyen szert.

Érdekes dolog ez, mostanában szimpátia fellépéseim vannak.

Hívnak, hogy segítsenek kicsit. És ez nagyon jólesik. Vacsorára invitálnak, hogy aztán zenéljek is egy kicsit, és gázsit is felajánlanak. Persze elfogadom, örömmel teszem. A hétvégén Tatabányán leszünk, nőnapi bulin – fejezte be az interjúját Galambos Lajcsi.

Addig koncertezik, amíg be nem kell vonulnia Fotó: Bors

A teljes beszélgetést itt lehet meghallgatni.