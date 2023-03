Milliós gázsikat kapnak a magyar sztárok? Wolf Kati tisztázta, mi az igazság

Nagy port kavart és sokakat felháborított az a lista, ami Redditen bukkant fel, és kezdett terjedni, és mely számos hazai előadó fellépti díját listázza. Komoly sztárokat és még komolyabb összegeket láthatunk, és noha az információk hitelességét senki sem erősítette meg, sokan felháborodtak a nullákat látva. A szexbotrányba keveredett, ToiToi mellett légyottozó Azahriah neve mellett például egy 75 perces koncertért 6 millió 350 ezer forint szerepel, a BSW, akik tavaly a Tankcsapdával készítettek közös, többek szerint igencsak megkérdőjelezhető minőségű számot, a lista szerint egy 90 perces nagykoncertért 4 millió 300 ezret kér, Wolf Kati pedig egy 50 perces kiskoncertért 1 millió 620 ezret.

Wolf Kati is szerepelt a gázsilistán. Az énekesnő részletezte, miből is áll össze egy ilyen, elsőre soknak tűnő összeg Fotó: Molnár Péter

Nos, hogy miért pont Wolf Katit emeltük ki a listából, nem véletlen, ugyanis az énekesnő maga döntött úgy, hogy tisztáz egy-két félreértést az összegekkel kapcsolatban. Noha a konkrét összeget nem is erősítette meg, és nem is cáfolta, rávilágított olyan dolgokra, amikkel talán sokan nincsenek tisztában, és ami azért erősen árnyalja az "egy óra alatt milliókat keresnek" képet.

Fontos kiemelnem, hogy ez az összeg nem az énekes gázsija egyedül, a zenészek és a stáb együttes munkadíja, és a Wolf Kati produkcióban egész évben körülbelül 50 szakemberrel dolgozunk.

Közel 30 éve a szakmában úgy vélem, a legjobb fellépések mindig azok, amelyek zenekari kísérettel vannak, ehhez a zenésztársak, a hang-és egyéb technikai szakemberek, hangeszközök bérleti díja, az utazási költség 10-12 főre, a fellépő ruhák, mind-mind részei a kialkudott fellépési díjaknak. A fellépésekre el is kell jutni, így az utazásokkal néhol fél-egész napjaink is rászámolható, amely alatt más munkákat természetszerűleg nem tudunk elvállalni. Nagyon sok koncertszervező hely, a fellépő díjából kéri a szervezési munkájáért jogosan járó jutalékát is, hiszen ő is dolgozik, rászánja az idejét – sorolta a kétgyermekes édesanya, hozzátéve: emellett van igen sok olyan költsége is egy előadónak, amit a zenerajongók "természetesnek vesznek". Ilyen például az újabb és újabb dalok és klipek megjelentetése.

– Amikor nincsenek fellépések, hiszen nincs szezonja, aktualitása, vagy más előadókat hívnak, a zenész akkor készíti a következő újdonságait, és a zenésznek, ha nincs bevétele akkor is ember, és kiadásai, mint mindenkinek, vannak.

A tegnapi napon debütált új dalom, egyetlen dal forgatási, stúdió és egyéb költségei meghaladják a 3 millió forintot

– olvasható a Riposton Wolf Kati részletes beszámolója.