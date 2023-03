Élő adásban kapott szomorú hírt Marics Peti

A dalok mellett a fociról is szólt a Sztárban Sztár ötödik adása. A show-val egy időben rendezik a spanyol foci szuperrangadóját, a Barcelona-Real Madrid meccset is. A zsűri tagjai be is vallották, kinek szurkolnak. Marics Peti például a Real Madrid sálját kapta a nyakába, pedig nem is az a kedvence.

Én a Romának szurkolok, adás közben is figyelem, hogyan állnak

- mondta az adásban Peti.

Nos, az énekes rossz hírt kapott, mert a római farkasok a városi rangadón 1-0-ra kikaptak a Laziótól.