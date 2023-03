Élete legnagyobb "gyomrosáról" beszélt Balázs Pali

Balázs Pali néhány hete vehette át a 20. „Egyszer próbálj ki" című aranylemezét, de máris új dallal és videóklippel érkezett nőnap alkalmából. A Fonogram díjas énekes 27 éves énekesi pályafutásának rengeteg mérföldköve, fordulópontja volt, tele új kihívásokkal, célokkal és álmokkal. A nagyközönség általában csak a sikeres koncerteket, megjelent lemezeket, klipeket, tévés szerepléseket látja, viszont a háttérben van, amikor komoly kihívásoknak kell megfelelnie egy előadónak, miközben lehetőleg jó döntéseket kell hoznia, tudnia kell átvészelni az esetleges kudarcokat is. Így volt ezzel az énekes is, aki csaknem már az elején feladta álmait.

Hajszálon múlott, hogy az első nyilvános szereplésemet követően nem hagytam abba a zenei próbálkozásaimat.

Pályája elején egy csalódás miatt csaknem feladta álmait Fotó: Balázs Pali

– Az első Refrakció nevű amatőr középiskolás zenekarommal egy orosházi tehetségkutatón vettünk részt, ahol több csapattal karöltve mutatkoztunk be a közönség és a szakmai zsűri előtt. Arany, ezüst, bronz kategóriába sorolták a csapatokat, kivéve az én világmegváltó bandámat – mesélte Balázs Pali.

Óriási csalódásként éltük meg, hogy még csak meg sem említettek minket a díjátadón.

– Emlékszem, hazafelé menet már az úton a zenekar két tagja eldöntötte, nem folytatja a zenélést, és örökre szögre akasztották a hangszereiket – fűzte hozzá.

– Én is rettentően elkeseredtem, olyan gyomrost kaptam, hogy talán még Mike Tyson sem tudott ütni akkorát, bár reálisan értékelve ma már úgy gondolom, teljesen jogos volt az akkori kritika. Egy hónapig a próbaterembe sem mentem be, aztán összeszedtem magam, majd elmentem egy zenetanárhoz, gitározni tanultam, hogy tovább léphessek a színpadi álmaim felé. Az „Én időm is eljön” című új dalomban pont ezeket az érzéseket fogalmaztam meg. A legnagyobb kudarcok után is – legyen az szakmai, magánéleti vagy egészségügyi nehézség – van kiút. A hit, a kitartás, az elszántság és az alázat általában meghozza mindenki számára a régóta remélt sikert az élet bármilyen területén – mondta érdeklődésünkre.

Pali új dala és klipje itt a tekinthető meg: