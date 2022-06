Balázs Pali hajléktalanként töltött egy éjszakát

Az énekes 20. jubileumi lemezén helyet kapott a Küzdj és harcolj című dal is, melynek üzenete, hogy soha nem szabad feladnunk az álmainkat. Ennek kapcsán Balázs Pali egy soha nem hallott történetet is elmesélt.

– 15 évesen kezdtem el gitározni, 3 évvel később beleszerettem egy profi hangszerbe, amit 1987-ben itthon nem, csak Nyugat-Berlinben lehetett kapni. Mindenféle német nyelvtudás nélkül indultunk el egy barátommal hogy megváltsuk a világot. Hálókocsis vonattal érkeztünk Berlinbe, a helyi lakosok segítettek abban, hogy megtaláljuk a hangszerboltokat. Végül sikerült megvennem életem gitárját, de pénzünk már nem maradt a szállásra. Lement a nap, mire találtunk egy csendes parkot. Egy pingpongasztal melletti padra telepedtünk le, magamhoz öleltem a gitárt és megpróbáltam bóbiskolni. Éjfél körül leszakadt az ég, nem volt más választásunk: a pingpongasztal alatt húztuk meg magunkat és reggelig ott virrasztottunk – emlékezett vissza Balázs Pali, s hozzátette, az eset tökéletes példája annak, hogy az ember az álmaiért mi mindenre képes.

– Ma már nem biztos, hogy hasonló bátorsággal indulnék el, de az elszántságunk akkor nem ismert határokat – tette hozzá az énekes, aki azóta is mosolyogva emlékszik vissza az estére, amikor félelmet nem ismerve váltotta valóra az álmát.

A különleges gitárt az énekes a mai napig féltett kincsként őrzi

