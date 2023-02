Váratlan telefonhívás: Erre nem számított Agárdi Szilvi

Agárdi Szilvi múlt szombaton megnyerte a Csináljuk a fesztivált! Kovács Kati-Úgy Szeretném meghálálni című dalával tarolt az énekesnő, akit azóta is sokan felhívnak, hogy gratuláljanak neki. A Bors megtudta, a dal szerzője is megtette ezt, ami Szilvi számára hatalmas elismerés volt.

Fotó: Cseke Csilla / MTVA



- Hihetetlen örömben volt részem, ugyanis a verseny után felhívott a dal zeneszerzője Gábor S. Pál. Gratulált nekem és elárulta, hogy a verseny alatt mindvégig sejtette, hogy ez a dal esélyes lesz a győzelemre. Azt mondta, hogy nagyon tetszett neki a hangom és az előadásmódom – mesélte lelkesen Szilvi, aki szó szerint elsöprő sikert aratott, hiszen a versenyen túl a közönséget is megnyerte magának. Csak pozitív kommentek érkeztek a róla megjelenő videók alá, sőt többen azt szeretnék, ha más műsorokban is feltűnne.

– Kár, hogy nem látni Szilvit más műsorokban. Igazán tehetséges és kedves teremtés. Jó lenne őt hallgatni máskor is, de akár zsűrizni is beülhetne valahova – ilyen kommentek olvashatók az egyik videó alatt, amit nagy egyetértésben sokan lájkoltak. Megkérdeztük az énekesnőt, ő vajon el tudná-e képzelni magát valamelyik most futó műsorban.

– Sajnos nem tudnék mimikát vagy tánclépéseket utánozni, de ha elég lenne csak a hangot lemásolni, szívesen indulnék a Sztárban Sztárban. Nyilván főzőműsorba nem tudok elmenni, de zenés műsorban szívesen énekelnék még – árulta el Agárdi Szilvi, aki ha lehetőséget kapna rá, kipróbálná magát új szerepkörben is.