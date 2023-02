Új hajjal hódít Veréb Tomi és Gömöri András Máté is – Íme a férfiak, akik bevállalták a tüsi frizurát, és jól tették!

Veréb Tamás megszabadult a skatulyától

A Budapesti Operettszínház fiatal tehetsége február elején döntött a drasztikus váltás mellett. Facebookon fedte fel az indíttatását: „20 éve nem volt ilyen rövid hajam, hiányzott. Elegem lett a skatulyából, abból, hogy folyamatosan hasonlítgatnak, hogy mindenkinek csak egy oldala lehet, és hogy örök 'Rómeó' maradok. Nem. Én én vagyok.”

Gömöri András Máté elirigyelte Tomi frizuráját

Fotó: Facebook/Gömöri András Máté

A testépítéssel is lelkesen foglalkozó színész Veréb Tomi haját irigyelte el. Nemsokkal azután, hogy Tomi megosztotta az új frizuráját, Máté is bejelentkezett a borbélyszékből.

„Jönnek az István-előadások, úgyhogy csapattam egy német lovag sérót… Meg amúgy is megtetszett Tomi haja”, írta a sármos színész a szelfijéhez.

Bradley Cooper csak a forgatáson tüsi

Hollywood egyik legsármosabb színészének már-már védjegyévé vált rövid, mégis csibészesen kócos hatást keltő sérója. Bár a nők odavannak érte, ő maga nem igazán szereti így hordani a haját. Ha éppen nem forgat, hagyja lenőni a tincseit, s kifejezetten örül, ha alább adhat a macsósságából. Imádott édesanyja is jobban kedveli őt hosszú hajjal. Gyermekként a kis Bradley-t sokszor lánynak nézték, anyukája ugyanis akkor is hagyta lenőni a haját.

Chris Hemsworth inkább legyen rövid hajú

Bár a Marvel-filmek szexi szuperhőséhez, Thorhoz jól passzolnak a sármos arcát körüllengő tincsek, Chris Hemsworth a rajongói szerint inkább maradjon a rövid hajnál. A háromgyermekes apuka idén lesz 40 éves, ám csibészes arcvonásai nagyban fiatalítják. Ezt viszont jól tudja ellensúlyozni, ha borostáját hagyja megnőni.

David Beckham vállalja az ősz hajszálakat

2005-ben például ilyen hajjal hódított. Fotó: Nemzeti Sport

A sztárfocista hosszú hajjal, copffal lopta be magát a nők és a futballrajongók szívébe. A korral sármosodó sportember az évek során a legkülönfélébb frizurákkal próbálkozott, majd lehorgonyzott a tüsi haj mellett, amit most már nem is fest szőkére-barnára, hanem látni engedi az ősz hajszálakat is.