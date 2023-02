Tóth Andi kitálalt Oláh Ibolyáról

Tóth Andi korábban bevallotta, kissé aggódik új szerepétől, hiszen hiába van 7 éves rutinja a színpadon, nagyon fiatal. Ennek ellenére abban is biztos volt, hogy párjával ellentétben ő nagyon kemény lesz, mert szerinte bár ez egy szórakoztató műsor, nincs helye benne a bratyizásnak. Be is tartotta ígéretét, már az első adásban komoly kritikákat fogalmazott meg.

Tóth Andi őszintén mondott véleményt Oláh Ibolyáról Fotó: Markovics Gábor

Oláh Ibolya bírálásakor sem kertelt, de lapunknak bevallotta, vele szemben nagyon nehéz helyzetben van. Hogy ennek mi az oka? Azt elolvashatod holnap a Bors napilapban és a borsonline.hu oldalon.