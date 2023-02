Rá sem lehet ismerni: hová lett Madár Veronika hajkoronája?

Madár Veronikát már nem is tudnánk megszokni, de még elképzelni sem gyönyörű vörös hajkoronája nélkül. A színésznőnek az elmúlt évtizedek alatt már a védjegyévé is vált, de melyik nő az, akit időnként nem önti el a változás gondolata. A Jóban Rosszban egykori sztárja Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, melyen már szőke hajjal tűnt fel. Követőit megosztotta a „változás”, volt, aki szerint így is gyönyörű, de akadtak szép számmal olyan rajongók is, akik szerint a vörös az igazi.

Kiderült, szó sincs itt stílusváltásról, csupán egy fotózás kedvéért viselte a parókát.



A színésznő egy korábbi interjúban árulta el kislány korától vonzódik a vörös hajhoz, melyhez egy kedves történet is elmesélt.

– Egyszer Richard (Veronika férje – a szerk.) azt mondta, pár száz évvel ezelőtt nem kerülhettem volna el a máglyahalált, amin jót nevettem. De ez szerintem részben a vörös hajnak is köszönhető, és persze a sztereotípiáknak. Már gyerekkoromban vonzódtam a vörös hajhoz, és már akkor eldöntöttem, hogy az eredetileg vörösesbarna hajamat egyszer sötétvörösre festem majd. A dolog annyira foglalkoztatott, hogy az oviban is mindig piros hajat rajzoltam a kislányoknak.

Egy alkalommal pedig, amikor népviseletbe öltözött nénikkel fakanalas bábokat készítettünk, és annak is piros hajat akartam ragasztani, a néni nagyon csúnyán letolt, és közölte, hogy piros haja csak a bosziknak van

– mesélte.

Vera most újabb képsorozattal jelentkezett, melyen mindenkinek azonnal az új frizurája tűnt fel. Lángoló vörös haját rövid barnára cserélte. Bár ezúttal is egyértelmű, hogy csak parókát viselt, azonban azt leszögezhetjük, minden stílus és szín jól áll neki.