Berki Mazsitól megszokhattuk már, hogy a róla készült legszebb képeket osztja meg a követőivel, és persze a luxusnyaralásai legboldogabb pillanatait. Így értesülhettünk arról is, hogy a cikkünk születésének idején éppen egy távol-keleti nyaralóhelyen ejtőzik azzal a titokzatos férfivel, akivel egy pár hónapja alkotnak egy párt.

A szerelmesek mindennapjai most sétával, evéssel, edzéssel és strandolással telnek, a tengerparton heverészésről is láthattunk képet, ami azonban több információt közölt a nézővel, mint amennyit Mazsi meg szeretett volna osztani. A képen az özvegy és a szerelme lába látható, és ez utóbbi akaratlanul is vonzza a tekintetet. Valami ugyanis nagyon furcsa azokon a lábujjakon: mintha a kettes és hármas össze lenne nőve. A fotón (bár egy picit homályos) nem látszik átjárás az ujjak között, a hátteret teljesen kitakarják.

Berki Mazsi, a kedvese és a furcsa ujjak az óceán partján Fotó: Berki Mazsi/Instagram story

A látvány azonnal beindította a nézők fantáziáját, sokan egyből azt feltételezték, hogy ezzel csakis a kiválasztottak élhetnek.

Az interneten nem is kellett sokat keresgélni, az ehhez kapcsolódó hiedelmeknek se szeri se száma. A legtöbb ősi történet azonban egybevág: akinek össze van nőve a kettes és hármas lábujja, az az életben általában táltos lesz, vagy sámán, kisebb csoportok vezetője. Kiválasztott, aki mindenképpen olyan életet él, melyet felsőbb erők, intuíciók irányítanak.

Az ősi civilizációk szerint misztikusok és látók ők.

Hogy tényleg így van ez vagy sem, arra sosem lesz bizonyíték. Ami azonban biztos, hogy a Wikipédia szerint a syndactyla nevű elváltozás 2000-2500 élve születés közül egynél fordul elő, egyes esetekben örökletes jelleget mutatva.

Van, aki büszkén viseli

Ashton Kutchernek is összenőttek lábujjai, bár nála nem teljes összenövésről van szó, mindössze egy hártya tartja együtt a kettes és hármas lábujját. A színész imádja ezt a különleges testi adottságát, és büszkén vállalja.

Fotó: Andy Butterton - PA Images / Getty Images