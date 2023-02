„Mindig szeretni foglak” – legyőzte a rák a legendás énekest

Fájó szívvel búcsúzott családja a 85 éves korában elhunyt Charlie Thomastól. Az amerikai énekes legendás Rock&Roll dalaival és a The Drifters nevű zenekarával vált híressé.

Az együttes dalai közé tartozott többek között az „Under the Boardwalk” és a „There Goes My Baby”. Thomas énekelte az olyan népszerű slágereket is, mint a „Sweets for My Sweet" és a „When My Little Girl is Smiling”.

Az aranytorkú Thomas január 31-én adta fel a küzdelmet a májrákkal szemben – adta hírül a barátja, Peter Lemongello Jr. . Feleségét és gyermekeiket hagyta hátra.

- Teljesen összetörtem! Elvesztettem a legjobb barátomat, a The Legendary Drifters utolsó eredeti lemezlovasát. Charlie hosszabb ideig volt az együttessel és több slágerlemezen szerepelt, mint bármelyik másik tag. Oly sok kedves emlékem van róla, amit örökké őrizni fogok. Vele töltöttem életem nagy részét, együtt váltunk felnőtté. Örökké hiányozni fogsz, Charlie! Mindig szeretni foglak - búcsúzott tőle barátja.