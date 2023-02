Leblanc Győző Ausztráliában próbál túllépni a gyászán

Nem könnyű visszatérni egy olyan helyszínre, ahol minden arra az emberre emlékeztet, akit elvesztettünk. Így van ezzel Leblanc Győző is. Ausztráliába, Gold Coast városába kapott meghívást, a magyarok világtalálkozójára. Az utazásról néhány héttel ezelőtt mesélt lapunknak, melyben azt is elárulta, felkészült arra, hogy a kinti élmények újra feltépik a sebeit, de egyben abban is bízik, hogy ez egy fordulópont lesz a gyászában.

Néhány évvel ezelőtt még együtt tették meg a nagy utat. ( Fotó: Leblanc Győző )

Remélem kihúz a legmélyebb gödörből.

Azokon a helyeken fogok járni, ahol nagy sikereket értünk el Évivel. Érzem, ha kimozdulok abból a házból, ahol húsz boldog évet töltöttünk el együtt, és ahol minden rá emlékeztet, sokat segíthet nekem. Ausztráliában ismerkedtünk meg, ott szerettünk egymásba, csodálatos élmény lesz visszatérni – mondta az énekes, aki Évával ötször utaztak a messzi kontinensre.

Leblanc Győző és Tóth Éva hivatalos Facebook-oldala a mai napig él. Követőik, rajongóik, tisztelők száma az énekesnő tavaly augusztusi váratlan halála után sem csökken. A művész itt osztott meg egy fotót, ami már kint, az óceán partján készült.



Sajnos ezen a képen és a fellépéseken Éva már személyesen nem lehet jelen, de így sem feledkeznek meg róla, a műsor első felében róla is megemlékeznek.

Valószínűleg Éva intézte föntről.

Szeredi Krisztinával fogok fellépni, aki többször is járt már kint nagy sikerrel, és egy nagyon tehetséges fiatal énekesnő. Magyar hazafias dalokat és nosztalgia slágereket fogunk énekelni, és Éviől sem feledkezünk meg – mondta.