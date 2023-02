Kivillanó combok, mély dekoltázs: Tóth Andi mindenkit lenyűgözött

Vasárnap útjára indult a Sztárban Sztár kilencedik évada, amely meglepetést is tartogatott. A zsűri ugyanis cserélődött, és helyet kapott Tóth Andi és párja, Marics Péter is. Mellettük Lékai-Kiss Ramóna, Papp Szabi és Kökény Attila is véleményt formál a produkciókról.

Tóth Andi már jó előre elmondta, azt szeretné, ha a nézők a munkáját néznék és nem azt, hogyan ér hozzá Marics Petihez. Ebben nem is lesz hiba, hiszen nem egymás mellett ülnek...

De a fiatal énekesnő nem tud nem a figyelem középpontjában lenni, az első show alatt viselt ruhája is vonzotta a tekinteteket.

Fotó: Mate Krisztian