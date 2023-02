Intim fotót osztott meg Caramel felesége

Örömmel avatja be a családi életükbe a követőit az egzotikus szépségű Szilágyi Szilvi. Caramel felesége mindössze három hónapja adott életet második gyermekének, a kisfiú a Miron Ferenc nevet kapta. A család így négytagúra bővült, a hétéves Szofi egy kistestvért kapott.

A gyönyörű édesanya azonban ezekben a napokban sem felejti el a rajongóit, megmutatja, hogyan gondozza a gyermekeket, de a lakberendezésről is gyakran oszt meg információkat.

Legutóbb egy igen intim fotót posztolt Instagram-sztorijába, ahol éppen szoptatta kisfiát. Nem ez volt ugyanakkor az első eset, hogy mindezt a nyilvánossággal is megosztotta. Mint mondta, nagyon hálás a testének, hogy anyatejjel tudja táplálni Miront. A rajongók pedig nem győzik dicsérni, hogy végre van olyan sztár is, aki a szoptatást is természetesnek veszi és meg meri mutatni a közösségi oldalain, ahogy az anyatejes táplálás is követendő példa lehetne.

Szilágyi Szilvi és Molnár Ferenc Caramel 12 évvel ezelőtt találkoztak. Ahogy egy érzelmes posztban Szilvi meg is jegyezte, az énekes nagyon sokat változott, de csak nőtt a felesége szemében.

"Pont annyi idős vagyok, mint amennyi Te voltál, amikor megismertelek. Eltelt 12 év, 12 szülinap együtt… Őrülten sokat változtál és nőttél még nagyobbra a szememben, és annak ellenére, hogy a legjobb Apukája lettél a gyerekeinknek, még mindig az az önzetlen, teljesen lökött “srác” vagy aki mindig talál alkalmat arra, hogy megnevettessen!…és ezt (is) imádom Benned!" - írta Szilvi.