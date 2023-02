Tragikus hirtelenséggel meghalt a népszerű gyerekszínész

Meghalt Jansen Panettiere színész, a 2000-es évek gyereksztárja, Hayden Panettiere színésznő testvére. A sztár mindössze 28 éves volt.

Halálának okát egyelőre nem közölték. / Fotó: Pixabay

Az Usa Today szerint Panettiere vasárnap hunyt el New Yorkban. A halál okát nem közölték, de a család egyik ismerőse megerősítette a hírt. A portál úgy tudja, hogy Panettiere halálának ügyében nyomozást rendeltek el.

Panettiere nővére mellett gyerekszínészként kezdett játszani a 2000-es évek elején. 2002-ben debütált a Midori's Nintendoland Bakery című sorozatban, majd 2004-ben a Disney Channel Riadó a fedélzeten című filmjében szerepelt, de láthattuk az Even Stevens és a Hope & Faith című sitcomokban is. Karrierje előrehaladtával Jansen Panettiere szinkronszínészként kezdett dolgozni. A jégkorszakban és az Azúrkék nyomokban is szinkronizált, illetve olyan sorozatokban tűnt fel, mint a Harmadik műszak, a Mindenki utálja Christ, a Gyilkos ügyek vagy a The Walking Dead.