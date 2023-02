Ez kellemetlen! Videója miatt szedik szét a netezők Szabó Zsófit

Az utóbbi időben elszaporodtak a közösségi oldalakon az olyasfajta képek, melyeket tulajdonosuk annyira megszerkeszt, hogy a valósággal köszönőviszonyban sincsenek. A FaceApp nevezetű applikációval ugyanis olyan külsőt varázsolhat magának bárki két kattintással, mintha egy kifutóról sétált volna a fotóra. Ezzel egészen addig semmi gond sincs, míg valaki a négy fal között éli az életét, ám a valóvilágban már nincsenek filterek.

A jelenséggel kapcsolatban már több híresség is felszólalt, köztük Szabó Zsófi is, viszont a műsorvezető nem pont azt a hatást érte el, amit szeretett volna.

Fotó: Szabolcs László

Amikor azt mondják, nem is úgy nézel ki, mint a fotókon... Ez egy videó baby!

– írta a poszthoz Zsófi, aki a poén kedvéért egy olyan filtert is használt, amivel alig lehetett ráismerni. Sokan nem is vették a lapot, és egyből betámadták a műsorvezetőt, akit láthatóan cseppet sem foglalkoztatnak a rosszindulatú kommentek, pedig kapott hideget-meleget. Persze akadtak olyanok is, akik kiálltak mellette, és próbálták elmagyarázni, mi is valójában a videó üzenete.

– Persze filterrel nekem is van videóm, a saját férjem nem ismert fel. Ki se teszem... – írta valaki, aki aztán beindította a komment cunamit.

Most filter nélkül is, légyszi!

– Ha nincs kiírva, azt sem tudom, ki ez... – szúrt oda egy másik hozzászóló, mi pedig mutatjuk a szóban forgó videót.

Neked mi a véleményed?