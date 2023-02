50 felett lett apa a magyar rádiós: "Kivártam az időmet"

A legújabb Palikék Világa epizódban Várkonyi Attila, művésznevén DJ Dominique volt a vendég, és többek közt az Amerikában töltött időszakáról mesélt. Palik a tengerentúli mentalitásról, valamint a hazai rádiós pályafutásáról, apaságáról, a Covid alatti periódusról is kérdezte. 55 és fél évesen lett apuka az ismert lemezlovas. - Nem apróztad el a dolgot - fogalmazta meg a műsorvezető, de a rádiós büszkén mesél erről az időszakról.

Fotó: Facebook

Kivártam, én úgy gondolom, megtaláltam azt a hölgyet, azt az embert, aki az én társam, a másik felem.



Hozzátette: - A gyermekvállalás, hadd dicsekedjem, már a nászéjszakán perfektuálódott. Ahogy néztük vissza az ultrahangot, mindig megbecsülik, hogy mikor lehetett a fogantatás, kétszer is voltunk, mind a kétszer a házasság napját jelölték meg.

Egy csodaként írja le a gyermeke születését, hatalmas élmény volt neki. Mivel ilyen „későn” lett apa, nem mehetett el a kérdés mellett Palik Laci sem, megkérdezte, hogy gondolkodott-e már azon a zenész, hogy ekkora korkülönbséggel kettejük között, mennyi ideje lesz végig kísérni a gyermekét.

- Még ha száz évig is élek, akkor is hova fog kifutni, óhatatlanul igen. Először is, a feleségem húsz évvel fiatalabb, tehát ő sokkal többet fog ebből látni, én meg nagyon igyekszem majd ezt az időt nagyon hasznosan kitölteni a feleségemmel is.

Azt is megtudhattuk, hogy Várkonyi soha életében nem ment szabadságra. Ugyan sokfelé volt már, de mindig volt valami elfoglaltsága, konferencia, meccsközvetítés, fellépés, parti. Idén volt az első alkalom, hogy kikapcsolódni ment a családjával, Thaiföldön nyaraltak.

A Covid-időszakról is mesélt a dj, hogy hogyan élte meg a fellépések, előadások hiányát.