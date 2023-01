Titkos esküvőről mesélt Zámbó Krisztián

Édesapja temetéséről beszélt Zámbó Krisztián a Palikék Világa by Manna adásában, mesélt az érzésekről, amik benne kavarogtak a hatalmas tömeg láttán, akik kíváncsiak voltak, miként búcsúznak Zámbó Jimmytől. A televíziós sorozatról is véleményt mondott, amely a családja életét mutatja be, s elmondta, mi hiányzik neki igazán belőle.

- A televíziós sorozat egy fantasztikus remekmű. Sok benne a fikció, de nem negatív értelemben. Ez egy dráma. Azt gondolom, hogy ilyennek kell lennie. „Igazság és hazugságokon alapuló történet.” Komoly kutatásokat végeztek, ezért tartott ilyen sokáig a forgatás, 5 évig.

Krisztiánt akkor szippantotta be a zenei világ, amikor hatévesen édesapának kellett vigyáznia rá, mert édesanyjának éjszakára kellett menni dolgozni. Jimmy elvitte egy fellépésére Krisztiánt és ráültette a zongorára. Ekkor látta, hogy édesapja mit ad az embereknek és mit is tud valójában.

Zámbó Krisztián hiányolja a sorozatból az ő megfogantatásának történetét. A Palikék Világa by Manna adásában azt mondta, különleges és nem mindennapi módon történt mindez.

- Az én nagymamám egy arisztokrata, gazdag hölgy volt. Ő nem szerette volna, hogy egy zenész legyen édesanyám párja, tiltotta.

Édesapámék titokban házasodtak össze, így egyetlen fotó van az esküvőről.

- A nászéjszaka egy dinnyeföldön volt, ami a nagymamámé volt, ahova édesapám kivitt egy nagy lepedőt és titokban történt meg a csoda – nevetett Krisztián.

A zenészlétben óhatatlan az összehasonlítás, nem lehet megúszni, hogy őt Jimmy fiaként emlegessék, de Krisztián saját maga írja a dalait, saját maga végzi a hangszerelést.

- Nehéz egy zenész fiaként élni. Nem tudtunk elmenni egy vidámparkba vagy egy moziba, leülni egyet enni.

A legtöbbször azt kaptam meg, hogy édesapám árnyékában próbálok feltörni.

- Azt gondolom, hogy Zámbó Jimmy árnyékában lubickolni csodálatos dolog – vallotta Krisztián.

Ahogy az a műsorban elhangzott, Zámbó Jimmy temetése volt az addig valaha volt egyik legnézettebb tévéműsor Magyarországon. Húszezer ember vett részt a szertartáson, rendőrök, mentők. Krisztián emiatt nem tudta átélni édesapja temetését.

- Nagyon jó apa volt, mindig ez tartotta bennem a lelket. 21 éves koromig puszival keltett és puszival feküdtünk le. A halála után legendává vált. Húszezer ember volt a temetésén, egy csepp könny nem jött ki a szememből és ez még mindig frusztrál. Idegen emberek, tévé, kamerák és át akartam élni, hogy elment, de ez így nagyon nehéz volt. Két hét kellett, hogy felfogjam. Először dühös voltam, mert ezekkel kellett elfoglalnom magam, miközben az én szobámban történt a tragédia, édesapám darabjai még a függönyön voltak. Egyedül voltam ebben a nagy tömegben – mesélte érzéseit Krisztián, majd hozzátette, később jött rá, mennyire szerették édesapját a rajongói és a tömeg.