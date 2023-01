Robban a cukiság bomba: Nádai Anikó tündéri családi fotón mutatta meg fél éves kisfiát

Nádai Anikó kezét egy éve egy egzotikus nyaraláson kérte meg a kedvese, Hajmásy Péter. A párnak fél évvel később megszületett az első közös gyermeke is, aki az Alex nevet kapta. A csöppség érkezését egy fotóval jelentették be, sem akkor, sem azóta nem mutatták meg kisfiuk arcát, ugyanakkor rendszeresen beszámolnak a fontosabb pillanatokról. A műsorvezető úszik a boldogságban, az sem zavarja, hogy a pici nem hagyja sokat aludni. Párja, Hajmásy Péter mindenben segít neki: ha kell, kel az éjszaka közepén, de a fürdetésből és pelenkázásból is kiveszi a részét.

Érthető, hogy a szülők még mindig örömmámorban úsznak, hiszen minden perc újdonság, amit a kis Alex-szel töltenek. A rajongók legnagyobb örömére Nádai Anikó új fotót osztott meg kisfiáról egy 24 óráig megtekinthető Instagram-történetben. A fotón látszik, hogy a kis Alex az elmúlt 6 hónap alatt óriásit nőtt, sőt mi több, édesanyja karjában érzi magát a legjobban.