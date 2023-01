„Nagy az összhang közöttünk” – így érzi magát modell barátnőjével Somhegyi Krisztián

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória nagyon élvezik a közös otthonuk és egymás társaságát.

– Visszatértem a Dancing with the Stars után a hétköznapokba, mérnökként dolgozom, edzek, és programokat szervezünk a párommal, de maga a közös sport is felüdülés számunkra – mesélte energiával telten Krisztián, aki nemrég költözött össze szerelmével. Az egykori exatlonos elismerte, hogy természetesen az elején voltak apró súrlódások párjával, ám ezeken hamar túllendültek, és most igazán boldognak érzik magukat.

Somhegyi Krisztián már visszatért a dolgos hétköznapokba a Dancing with the Stars után Fotó: SZL

Persze voltak az elején súrlódások, de hamar összeszoktunk és olajozottan működik. Mind a ketten dolgozunk egész nap, esténként töltjük együtt az időt. Ilyenkor csak pihenünk és élvezzük egymás társaságát. Nagy az összhang közöttünk, és ez a legfontosabb! Biztosan állíthatom, hogy boldogok vagyunk

– mesélte lapunknak a fiatal sportoló, majd hozzáfűzte, hogy már tervezik a közös nyaralást, utazást.

– Az új évvel eddig sem fogadkoztam, úgy gondolom nem kell, ahhoz új évnek lenni, hogy valamibe belekezdjek – fűzte hozzá Krisztián, akinek a szerelmétől, Vikitől nemrég megkérdezte egyik rajongója, hogy mikor szeretne anyuka lenni? „Már holnap” – válaszolta a párjának feltett kérdésre az egykori exatlonos.