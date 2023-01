Molnár Anikó is beszállt a fogyást segítő injekció balhéjába: „A fogyásom egy mellékhatása volt a betegségem gyógyításának!"

Molnár Anikó is beszállt a balhéba: az egykori valóságshow-szereplő vezetés közben, a kocsijából bejelentkezve dühöngött a cukorbetegeknek szánt injekció fogyókúrás felhasználásán. Ahogy azt nemrég megírtuk, veszélyes trend terjed a sztárvilágban. Méregdrága, vényköteles szerekkel fogynak a sztárok. Sokaknak Molnár Anikó esete jutott eszébe a botrányról, ám ő leszögezte, esetében szó sincs ilyen szándékról.

Fotó: Facebook

– Százezerszer elmondtam, hogyan fogytam le, hogy egy betegség miatt volt a hízásom. Egy rendes orvoshoz kellett elmennem, egy endokrinológushoz, hogy megfejtsük a hízásom okát. Egy vérvételből derült ki, hogy inzulinrezisztenciám van – szögezte le.

A fogyásom egy mellékhatása volt a betegségem gyógyításának. Injekcióznom kellett magamat minden áldott nap. Ennek a mellékhatása a fogyás volt.

Tudom, hogy például Tatár Csilla fel volt háborodva, asszem, hogy jogosan, rengeteg ember keresett fel már akkor engem is, hogy áruljam már el ennek az injekciónak a nevét, mert hogy ők is fogyni szeretnének. Ezt nem lehet megérteni?! Ezerszer elmondtam, hogy ez az én életemben, az én sztorimban nem egy fogyókúrás injekció volt! Hanem a betegségemre kapott injekció, melynek mellékhatása volt a fogyás! Tatár Csilla említette, hogy van ismerőse, akinek ugyanúgy kellene ez az injekció, mint ami nekem kellett, de nem jut hozzá, mert a patikus azt mondta, hogy most már boldog-boldogtalan szúrja magát. Nem vagyok orvos, nem tudom, hogy szabad-e ilyet csinálni, de én azt gondolom, hogy nem. Mindenki derítse ki, mi a hízásának az oka: szerelmi bánat, hormonális probléma, és kezelje azt.

Anikó hozzátette Csillának üzenve, nála még van kiváltva injekció, aki igazolni tudja felé, hogy valóban szüksége van rá, annak szívesen átadja.