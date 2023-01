Liz hurley modell és színésznő kapcsán a leggyakrabban az a kijelentés hangzik el: rajta valahogy nem fog az idő. Egyrészt tényleg tökéletes teste van, másrészt ezt kész is ország-világ elé tárni még 57 évesen is. Nos, a szemrevaló hölgy szilveszterkor sem fogta vissza magát: egy olyan áttetsző kezeslábast húzott magára, aminek azért az elsődleges feladata inkább az volt, hogy pár strasszkövet a helyén tartson, és nem az, hogy ténylegesen ruhaként funkcionáljon. Volt, aki fel is tette a (teljesen jogos) kérdést: ez egyáltalán még ruhának számít?

A kérdést rögtön továbbítanánk is olvasóinknak!