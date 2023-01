Különös szilveszter: Kis Grófo szakított minden hagyománnyal

Váratlan helyzetbe került idén szilveszterkor Kis Grófo! Az ország bulibárója ahhoz szokott hozzá, hogy az év utolsó napján egyik fellépéséről siet a másikra, ám idén erről szó sem volt. A fiatal énekes számára abszolút a pihenésé volt a főszerep, a családjával egy hazai wellness szállodában lazított, ahelyett, hogy a közönséget szórakoztatta volna. Mivel mindene a színpad, a hirtelen jött nyugalom ambivalens érzésekkel töltötte el. Ezekről a Ripost-nak mesélt.

Fotó: Ripost / Szabolcs László

"Idén úgy határoztunk családilag, hogy elvonulunk egy kis wellness pihenésre, ahelyett, hogy koncerteznék. Szerencsére decemberben is rengeteg fellépésem volt, de persze így is furcsa érzéssel töltött el, hogy nem a közönséget szórakoztattam az év utolsó napján, hanem a medencében lazítottam a gyerekekkel" - kezdte nevetve a Ripost-nak Kis Grófo, aki azt is elárulta, mi a véleménye az újévi fogadalmakról.

"Én azon a véleményen vagyok, hogy ha valaki valamint változtatni szeretne, akkor elkezdi, nem kell ahhoz egy új év kezdete. Szóval ilyen formában nem hiszek a fogadalmakban. Én azt határoztam el még tavaly, hogy, januárig lefogyok tíz kilót, és büszkén jelenthetem ki, hogy remekül haladok az úton" - tette hozzá boldogan a Bulibáró.