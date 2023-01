„Jöhet a bébi” - készen áll az apaságra Somhegyi Krisztián?

Somhegyi Krisztián a Borsnak örömmel mesélte el korábban, hogy barátnője mellett végre megtalálta a boldogságot. A szerelmesek tavaly nyáron jöttek össze, és bár az elején voltak súrlódások köztük, mára ezeknek nyoma sincs.

Fotó: Instagram

Persze voltak az elején súrlódások, de hamar összeszoktunk és olajozottan működik. Mind a ketten dolgozunk egész nap, esténként töltjük együtt az időt. Ilyenkor csak pihenünk és élvezzük egymás társaságát. Nagy az összhang közöttünk, és ez a legfontosabb! Biztosan állíthatom, hogy boldogok vagyunk

- mondta a Borsnak az Exatlon sztárja, aki egyébként az egykori szépségkirálynő, Viczián Viktória oldalán találta meg a számításait.

A fiatal lány a minap ünnepelte 26. születésnapját, melyet a családja és persze Krisztián társaságában töltött. A barátok azonban a fotó alá kommenteltek, valaki például azt, hogy: "jöhet a bébi".

Bár Viki egy frappáns válasszal hárította a felvetést, Krisztián nem is olyan régen Palik Lászlónak mesélt a családalapítással kapcsolatos terveiről.

- Nagyon remélem, hogy lesz családom, mert bár nem mondom, hogy öreg vagyok, de azért eszembe jut a családalapítás. Főleg most, hogy a nővérem kétszeres anyuka lesz nemsokára. Az unokahúgommal, Bodzával szoktam játszadozni, néha pedig eszembe jut, hogy lehetnék már én is apuka. És sokszor az is eszembe jut, hogy jó apuka lennék-e?! Én nagyon remélem, hogy jó apuka leszek, mert ahogy a szüleim, úgy én is igyekszem majd mindent megadni a gyermekemnek.