Sokkal rosszabb a Marvel-filmek sztárjának állapota, mint azt eddig mondták

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, egy bajba jutott családtagjának segített a Marvel-filmek sztárja január legelején, ám a hókotrója váratlanul elszabadult. Miközben Jeremy Renner igyekezett megfékezni a 14 tonnás járművet, az áthajtott rajta.

A színész újévkor szenvedett súlyos balesetet Fotó: AFP

Egy nevadai kórházban megműtötték, szóvivőjének közleménye szerint a balesetben mellkasi traumát és ortopédiai sérüléseket szenvedett. Ám a Daily Mail arról ír: a filmsztár barátai szerint Jeremy Renner állapota sokkal súlyosabb, mint ahogy arról korábban beszámoltak. A

zt állítják, a színész majdnem meghalt, nem sokon múlt, hogy elvérezzen, miközben a segítségre vártak.

– Sokkal rosszabb, mint azt bárki is gondolná. Jeremy nagyon is tisztában van azzal, hogy majdnem meghalt odakint – nyilatkozta egyik ismerőse, majd hozzátette: – Jeremy mellkasának jobb oldala összezúzódott, és a felső teste összeesett. Volt egy súlyos fejsérülése is, ami vérzett, és egy lábsérülése is.

A színész állítólag tisztában van sérülései mértékével, és hosszú út áll előtte a felépülésig, barátai szerint akár két évbe is beletelhet, mire újra akcióképes lesz. Azt is elárulta a névtelen informátor, hogy igaz, eddig két műtéten esett át, de még többre lesz szüksége. Csak épp az orvosok elhalasztották a beavatkozásokat, hogy beindulhasson a színész szervezetének természetes gyógyulási folyamata.

Renner családtagjai a baleset óta mellette vannak, köztük édesanyja, Cearley és nővére, Kym. Ők segítenek szórakoztatni őt, amíg a színész gyógyul. Korábban a következőket nyilatkozták: – Jeremy jól van. Eléggé be van gyógyszerezve, és csövek segítik a légzését, de ő egy harcos, és eltökélt, hogy túl lesz ezen.