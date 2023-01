Így van most Solymos Tóni a műtétje után

Hatvan éve van a pályán Solymos Tóni, márciusban töltötte a nyolcvanadik életévét. Noha nem volt ez mindig így, kitűnő egészségnek örvend, azt leszámítva, hogy október végén volt egy komoly csípőműtétje. Az operáció előtt hónapokon át nagy fájdalommal küzdött, csak a koncerteken tudott megfeledkezni problémájáról. Ahogy lement a színpadról, újra hasogatott a lába. Nem volt kérdés, hogy mindez csak a beavatkozással szüntethető meg. A Star magazinnak adott interjúban elárulta, a műtét jól sikerült, és már sokkal jobban van.

Jelen pillanatban sajnos nem tudunk fellépni, hiszen csípőprotézis-műtétem volt. Már a lábadozó stádiumban vagyok, elkezdtem rendesen járni, de márciusra, mire a szezon igazán megindul, teljesen rendbejövök

– mondta a kiváló gitáros és énekes.

Hamarosan a színpadra is visszatér. Fotó: TV2

Az Expressz együttes frontemberének azonban nem ez volt az első műtétje, ugyanis 76 évesen egy életmentő beavatkozáson esett át. Harmincéven át szenvedett szívbillentyűzavartól, amit gyógyszerrel próbáltak kordában tartani az orvosok. Ez egészen 2014-ig sikerült is, ám akkor összeomlott a keringése. Ötször kellett újraéleszteni, mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol egy hatórás, nyitott szívműtéttel tudták csak megmenteni az életét, ami közben az orvosok egy különleges eljárással a billentyűt is helyreállították, és míg a saját szíve be nem indult, műszívvel tartották életben. Tóni azóta nem lett fiatalabb, ám mégis fiatalokat megszégyenítő módon dolgozik.