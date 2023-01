Humorral üzen a gyűlölködőknek Tóth Gabi

Talán mindenki ismeri a mondást: Ha van rajta sapka, az a baj, ha nincs, akkor az... Nos, így érezheti magát Tóth Gabi is, aki az elmúlt években nem tudott olyat tenni vagy mondani, amiben ne találtak volna kivetni valót egyes kommentelők. Mindegy, hogy hitbeli kérdésről, vagy éppen a frizurájáról volt szó, néhány emberből mind megnyilvánulásaival, mind a megjelenésével ellenszenvet váltott ki, amit időnként nyomdafestéket nem tűrő módon fogalmaztak meg. Az énekesnő sokáig türelemmel viselte a támadásokat, ám amikor már családját támadták, úgy érezte, fel kell vennie a kesztyűt.

Gabi rájött: humorral tompíthatja a gyűlölködők hangját Fotó: TV2

Frappáns válasz

A viszontválasznak is sokféle módja lehet, de úgy tűnik, Tóth Gabi megtalálta a saját eszközét. Mostantól iróniával és humorral fegyverezi le a méltatlankodókat. A minap is így tett, amikor egy bagatell ügy kapcsán ismét terítékre került a személye. Ez volt talán az a pillanat, amikor rádöbbent, hogy bármit mond vagy tesz, az úgy sem lesz jó, szóval inkább bevállalja, hogy minden az ő hibája, sőt, már előre magára vállal mindent, hiszen úgy is miatta lesz az is. Ezen felbuzdulva a közösségi-oldalán elindította a „Miért lehet még hibáztatni Tóth Gabit”- trendet. Rengeteg válaszüzenetet kapott, amiken nagyon jól szórakozott. A Borsnak elárulta, mindig elszomorítja a rosszindulat, a hamisság, az alaptalan rágalmazás, de ma már megtanulta ezeket nagyon tudatosan kezelni...

Gabi a felelős a fájós fogakért is? Fotó: Instagram

A némaság nem megoldás

Korábban némaságba burkolóztam, de nem csitultak a kedélyek, sőt, még inkább felerősödött a gyűlölködés. Rájöttem, ha csendben maradok, akkor sem változik semmi. Akik ismernek, tudják, hogy nagyon szeretek viccelődni, így mostanság humorral kezelem a helyzetet.

Az Instagram-oldalamon feltettem a kérdést: vajon miért lehet még hibáztatni Tóth Gabit, és hihetetlen válaszok jöttek. Azt kell mondjam, hogy szerencsére a magyarok értik a viccet – mondta a Borsnak Gabi, aki most már tudja, ha felkel a nap, az is az ő hibája, ahogyan jót mosolyog azon, hogy „Tóth Gabi miatt van a front” is. Mindezek ellenére Gabi a saját életére, a családjára és a zenére koncentrál, számára ez a fontos, miközben az építő jellegű kritikákból sokat tanul.

A túl finom chips is Tóth Gabi hibája? Úgy tűnik... Fotó: Instagram

„A hitemet és az erőmet nem tudják elvenni soha”

– Nem fogom abbahagyni a zenélést, nem fogok eltűnni, nem fogom feladni! Mert a zene az életem! Hiszek és szeretek! Ezt senki sem fogja tudni elvenni tőlem! Gúnyolhatnak, aggathatnak rám különböző bélyegeket… nem számít! A zenét fentről kaptam, Istentől! Én pedig igyekszem méltó lenni halandóként… Hibáztam és fogok is bizonyosan...esendő emberek vagyunk! A hitemet és az erőmet nem tudják elvenni soha! Hanniért, a zenéért, az emberekért, akik nem vakok, és átlátnak ezeken az idióta bélyegeken… Köszönöm nekik – fogalmazta meg véleményét Tóth Gabi.

