Gyászhír: Holtan találtak rá otthonában a drogbotrányokba keveredett színészre

A színész holttestére most Los Angeles-i otthonában találtak rá, halálának oka egyelőre ismeretlen, a rendőrök azonban kizárták az idegenkezűség gyanúját, halálhírét az egyik családtagja is megerősíttette.

Adam Rich 1977 és 1981 között játszotta Nicholas Bradfordot, a legfiatalabb fiút az Eight Is Enough című amerikai vígjátéksorozatban. Később komoly kábítószerproblémái voltak, 1991-ben le is tartóztatták, miután drogszerzés céljából betörte egy gyógyszertár kirakatát.

ADAM RICH.

RIP MY FRIEND YOU WILL BE MISSED pic.twitter.com/YOtl1Ogssp — Todd Bridges (@ToddBridges) January 8, 2023

Az egykori gyereksztár 2003-ban rövid időre visszatért a színészethez és vendégszerepelt többek között olyan televíziós sorozatokban, mint a The Love Boat , a CHiPs , a Fantasy Island , a The Six Million Dollar Man , a St. Elsewhere vagy a Baywatch.