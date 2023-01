Lesújtó hírt közöltek: elhunyt a rocklegenda

69 éves korában vesztette életét a kanadai rockegyüttes, a Bachman-Turner Overdrive alapítótagja és dobosa, Robbie Bachman. A zenész halálát 79 éves bátyja,Randy Bachman, az együttes énekes-gitárosa jelentette be közösségi oldalán.

A kisöcsém, Robbie csatlakozott édesanyánkhoz, édesapánkhoz és testvérünkhöz, Garyhez a másvilágon.

Az 1973-ban alapult együttes legnagyobb sikerét a You Ain't Seen Nothin' Yet című számmal érte el 1974-ben, a dal hetekig megmaradt a slágerlisták élmezőnyében. A négy fős banda három tagját a Bachman-testvérek tették ki, rajongótáborukhoz tartozott Stephen King is.

