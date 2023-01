Frenreisz Károly tiszteletbeli road lett

Magyarországon körülbelül kétszáz könnyűzenei technikus, azaz road tevékenykedik. Frenreisz Károly mindig is nagy tisztelettel volt irántuk. A Kossuth-díjas zenész, zeneszerző szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy koncert sikere azokon a roadokon is múlik, akik a tökéletes hangért és világosításért felelnek. Ezért is tartja fontosnak a Könnyűzenei Technikusok Egyesületének munkáját.

Nyitrai Zsolt a nagy generáció tagjaival: Závodi Jánossal, a Piramis gitárosával, Frenreisz Károllyal és Schuszter Lóránttal, a P. Mobil vezetőjével Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda/Mogyoróssy Márton

Ők szó szerint nélkülözhetetlenek a zenekarok életében. Az egyesület mindig meghív az összejöveteleire. Ilyenkor megy a sztorizás, hogy a nevetéstől a könnyünk is kicsordul.

– mondta a Borsnak.

Nyitrai Zsolt, aki a rock- és beatzene nagy rajongója, szintén részt vett a rendezvényen.

– A Könnyűzenei Technikusok Egyesülete, aminek az elnöke Huszka József Leó és motorja a szintén ősroad Cseresznyés Gyula, szakmai alapon szerveződött társadalmi csoport, amelyik őrzi a magyar rock- és beatzene nagy hagyományait, értékeit. A régi roadok olyan titkok, anekdoták és szakmai fogások tudói, amik az egész magyar könnyűzenei élet számára értéket képviselnek. Ezt az értékőrzést, értékmentést és szakmaiságot támogatja a Miniszterelnöki Kabinetiroda, együttműködünk céljaik elérésében – mondta a Borsnak a miniszterelnök főtanácsadója.

Nyitrai Zsolt a roadokkal Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda/Mogyoróssy Márton

Nyitrai Zsolt egy személyes élményét is elmesélte Nemes Lászlóval, a legendás, sajnos már elhunyt roaddal kapcsolatban.

– Amikor a Fidesz operatív igazgatója voltam és 2006-ban szerveztük a tüntetéseket, az egyik nap egy órára hirdettük meg a kezdést, de Nemes Laci bácsi már reggel 7-kor hangpróbát tartott a Kossuth téren és az AC/DC-t nyomatta, amire a környékbeliek spontán bulizni kezdtek – emlékezett a miniszterelnök főtanácsadója.

A rendezvény résztvevői Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda/Mogyoróssy Márton