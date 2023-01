Féltve őrzött titkokat árult el Mácsai Pál

Rajongásig szeretett színész, aki mindig is menekült csodálói elől, ő Mácsai Pál. Ha kérnek tőle autogrammot, meghatódik. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok Társulatának tagja, aki most őszintén vallott pajkos, valamint olykor mély és néhol vicces oldaláról. Az Erdélyi Televízió munkatársa hosszan beszélgetett a hírességgel, aki szívesen mesélte el, hogyan viselkedik, ha zavarba jön a közönség szeretetétől és, hogy nem szereti, ha a szépfiú szerepét osztják rá.

Rómeó szerepe után autogramot kértek tőle, de ő elbújt a rajongók elől Fotó: Bors

– Rómeó szerepét viszont például kifejezetten élveztem, hiszen méltatlanul alábecsült szerep. Tévedésben lévő kritikusok, azt gondolják, hogy nem jó szerep a Rómeó, de nincs igazuk: gazdag, szenvedélyes, csodás szerep. A többi szépfiúszerep mindig hidegen hagyott.

Jöttek például a lányok, és asszonyok Rómeó szerepe után autogramot kérni, és én elbújtam előlük,

mert azt gondolom itt össze vagyok keverve a szenvedélyes szerepemmel, melyet Shakespeare írt meg...de az nem én vagyok. Nem tudnék belehalni a szerelembe. Menekültem a meg nem érdemelt rajongás elől – mesélte el a színművész, aki kitért ezután arra is, hogy általában emberek rajongásnak a tárgya is tud hibázni, mint ahogyan ő is megtette számtalanszor.

Majdnem lemaradt a terapeuta szerepéről a kék szeme miatt Fotó: Erdélyi TV

Egy nagy bakijáról is elmondta a véleményét.

– Egy József Attila estet tartottunk, egy ilyen televíziós felvételen, mint ez, és egészen egyszerűen elfelejtettem, a szövegem.

Dekoncentrált voltam, iszonyú kínos volt, és lefagytam a harmadik sornál. Elkísér ez az eset még most is. Röhögök és sírok ezen egyszerre ezen ma már – avatott be bennünket Mácsai egyik legnagyobb szakmai baklövésébe. Ugyanakkor csínytevésekből sem volt hiány az életében: telefonbetyárkodott is már, és szereti a humor fekete oldalát. Majd a nagysikerű Terápia sorozatból jött ismertségről is szívesen mesélt.

Für Anikóval veszekednünk kellett a castingon, az nagyon jó volt, úgy csináltuk, mintha tényleg házasságban lennénk.

Nagy szerencsém volt, hogy engem választottak, bár majdnem visszamondták a szerepem a kék szemem miatt. A rendező állt ki mellettem, így lettem én a sorozat terapeutája

– nosztalgiázott a sármos színművész.