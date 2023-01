Fatima a Fekete Vonat-botrány után: „Emlékezzünk csak a jóra”

Néhány hete még élete talán legboldogabb, legizgatottabb időszakát élte meg Mohamed Fatima. Húsz évvel a Fekete Vonat feloszlása után, nagyszabású koncerttel szándékozott visszatérni L. L. Junior és Beat oldalán. Az álomból azonban rémálom lett, a tagok a koncert után közvetlenül egymásnak estek, s bár a részleteket még nem hozták nyilvánosságra, de anyagiakkal kapcsolatos nézeteltéréseket sejteni az ügy hátterében.

Ezt igazolja Fatima legutóbbi Facebook-bejegyzése is, amit már a kezdeti sokk után lecsillapodva, bizakodva írt meg.

– Rájöttem, hogy mennyire gazdag vagyok de ez a gazdagság nem mérhető pénzben… – kezdi sorait. – Mikor 25 év elteltével körülnéztem az életemben, és lenéztem arról az óriási színpadról, rájöttem, hogy mennyi igaz szívű ember vesz körül, mindenki, aki aznap velem dolgozott, a férjem, a testvéreim, a barátaim, és azok az ismerőseim is velem voltak, akikkel a hétköznapokban is alig találkozok…

Azon, ami most van, megint csak nem lepődtem meg, mert ez a Fekete Vonattal sajnos mindig így alakult, de miattatok mégis szépek az emlékek…

Olyan dologért meg nem harcolok tovább, ami sosem volt az enyém – szögezte le Fatima, aki eddig is szépen építette szóló- és zenekari karrierjét, s most új zenekart is indít. A csodálatos hangú énekesnőnek mindig is erős volt a hite, most is erre támaszkodik.