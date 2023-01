"Egy jóvágású embernek ismertem meg, de most"- Kánya Kata csípős megjegyzést tett Palik László megjelenésére

Csípős megjegyzéseket osztogatott Kánya Kata, "az ország kerítőnője" Palikék by Manna műsorában, az újabban hosszú szakállt növesztő Palik Lászlónak. Örömteli, sőt, egészen vidám pillanatokat szerezve ezzel a műsorban. A felek arról beszélgettek, hogy a volt rádiós miért, és hogyan lett "társ-találó", ahogyan ő fogalmaz. Hiszen Kánya Kata 25 éve foglalkozik már társkereséssel, segítéssel, de ahogyan ő mondja: a társtalálást egy kissé konzervatív, azonban megbízható és az idősebbek számára is átláthatóbb rendszerben csinálja. Palik kérte, hogy ajánljon számára egy társkereső csomagot. Ekkor szólt közben humorosan Wágner Tamás, a másik férfi műsorvezető, hogy tényleg rá is szorulna egy két tanács Palikra, gondolva itt az öltözködésére.

"Úgy festesz, mint Törpilla nagypapája" - viccelődik Palik szakállán Kánya Kata Fotó: Bors

Igen, most most úgy festesz, mint Törpilla nagypapája, és mikor Rozina itt volt, még talán kopasz is voltán, hát borzalom! Mondjuk ez sem jó, de mindegy

– vágta oda Kánya Kata a megjegyzést Paliknak, aki még talán zavarba is jött erről. Kata még azzal is megfejelte a korántsem bóknak számító megjegyzést, hogy kapcsolata a műsorvezetővel régóta tart, és a Palik jól nézett ki valaha...

Egy jóvágású embernek ismertem meg, de most...

– cikizte tovább a műsorvezetőt Kánya Kata. Majd azzal folytatta, hogy valószínűleg Paliknak most erre a szakállas "maszkra" van szüksége, ezért hordja így az arcszőrzetét. Katát természetesen a mögöttes tartalom érdekli elsősorban, és azt mondta, hogy nem véletlen, hogy Palik a szőre mögé bújik...

Rozina szenvedélyesen főz édesanyjára Fotó: Bors

Nem érdekli a főzés

A beszélgetés a lánya, Wossala Rozina, séf és közte lévő anya-lánya kapcsolatra terelődött. A műsorvezető megkérdezte a volt rádióst, hogy már megtanult-e főzni?

– Nem! És nem is érdekel. Az van, hogy nagyon szépen tudok ételt melegíteni!

A 11 éves Rozina egyszer azt kérdezte: mama, lehet, hogy nem te csinálod a legfinomabb a vasárnapi ebédet, de többet ér az, amennyit beszélgetsz velem az ebéd közben – mesélte el a kedves történetet Kánya Kata, aki hozzá tette, hogy Rozi lánya mindig nagyon szenvedélyesen és ugyanilyen finomakat főz neki, hogy ismét jókat tudjanak az asztalnál beszélgetni.