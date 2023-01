Csodálatos meglepetést kapott vőlegényétől a TV2 műsorvezetőnője

Nagyon büszke vagyok a páromra, a felújítással kapcsolatban mindent ő szervezett, ő intézte a rendeléseket, a mesterembereket is ő kereste. Nekem néha csak választanom kellett. Nagyon pozitív, hogy ilyen oldalról is megismertük egymást. Teljesen helytáll mindenben, szerencsésnek érzem magam. Az utazásainkat is ő szervezi, roppant jó ízlése van. Hasonló az enyémhez, de a lakással kapcsolatban például én inkább a praktikumra hajtok, hogy mindennek legyen helye, de tudunk kompromisszumot kötni. Amikor szorul a hurok, a házimunkában is besegít. Ha például későn érek haza, és ki vagyok merülve, sokszor vacsorával vár vagy jobban összepakol maga után. Takarításban is időnként besegít.