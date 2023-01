Különleges szokással vág bele az új évbe Csobot Adél és Istenes Bence

Kapcsolati hullámvölgyeik ellenére együtt vág bele az új évbe is Csobot Adél és Istenes Bence. A közönségkedvenc sztárpár megélt hideget-meleget: 2022-ben többször is felmerült a gyanú, hogy kapcsolatuk zátonyra futott, s talán külön folytatják útjukat. Egy őszinte beszélgetésben ők maguk is elárulták, hogy szakértő segítségét is kérték a kapcsolatuk megmentésére.

Úgy tűnik, a kétgyermekes szülők végül megoldották a problémáikat, és derűsen néznek a közös jövő elé. Szilveszterkor kedves hagyományukat folytatták, amiről közösségi oldalaikon adtak hírt.

„Elővettünk 12 darab lapocskát és külön-külön felírtuk 12 kis vágyunkat, majd összehajtogattuk és véletlenszerűen 11-et elégettünk (ezeket az univerzumra bízzuk), azt az egyet, ami megmaradt, magunknak kell megvalósítani! Ez lett az újévi szokásunk! Boldog új évet mindenkinek!” - ismertették rajongóikkal a szokást.