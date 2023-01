Békefi Viki: Még nem szeretnénk tudni a kisbabánk nemét

Békefi Viki élete egyik legörömtelibb időszakát éli, hiszen nemrégiben elárulta, első gyermekével várandós. Ahogyan azt korábban a Borsnak elmondta, Ya Ou-val eldöntötték, hogy kínai és magyar utónevet is választanak majd a picinek, az viszont, hogy kisfiú vagy kislány lesz egyelőre előttük is titok. Igaz, a tudománynak köszönhetően már leránthatták volna a leplet a születendő baba neméről, ők azonban úgy döntöttek, ezzel még várnak egy kicsit.

A 19. hétben vagyok, de még nem szeretnénk tudni, ezt egy kicsit későbbre tartogatjuk, ezért a papírt eltettük egy borítékba

- mondta Viki, s ezek alapján elképzelhető, hogy ez egy gender-parti keretein belül derül majd ki.

Mindkét család óriási örömmámorban úszik, amióta megtudták, hogy új taggal bővülnek.

– Felhőtlen boldogság van, Ya Ou szüleinél az első unoka érkezik, az én családomban pedig a 10. Nagyon várták, hogy nekem is legyen gyerekem, mert én vagyok a legkisebb a négy testvérem közül, ezért különösen nagy figyelmet kapok tőlük. Bőven van kitől tanácsot kérni, de van némi rutinom, mert 10 éves korom óta pelenkázok kisfiút, kislányt egyaránt. Persze saját gyerkőcnél valamivel nehezebb dolgom lesz, mivel nem lehet visszaadni a szülőknek – tette hozzá viccesen Viki, aki ahogyan az ilyenkor lenni szokott, máris rengeteg szüléstörténetet hallott. Az anyukák ilyenkor gyakran mesélik el a kismamáknak a mesébe- vagy netán horrorfilmbe illő tapasztalataikat.

– Természetesen kapom a tanácsokat és a tapasztalatokat mindenhonnan, amiket szívesen meghallgatok és elraktározok magamban. Érdekes, mert nem úgy gondolok a szülésre, hogy úristen, ez egy rettenetes dolog lesz és kell félni tőle. Épp ellenkezőleg, nagyon várom, hogyan fogom megélni! Nyilván ha majd közeledik az időpont, akkor meg fogok ijedni egy kicsit, de itt van nekem Ya Ou, aki mindenben támogat és együtt éljük meg a várandósság minden pillanatát is – mondta boldogan a leendő édesanya.

Viki fontosnak tartja, hogy a várandóssága alatt is mozogjon, ezért elkezdett kismama tornára járni.

– Épp a napokban voltam először és nagyon tetszett. Nekem ez azért is fontos, mert az énekléshez a rekeszizmomat kell használnom, ebben is segítenek az ott megtanulható légzőgyakorlatok, valamint a szülés utáni regenerálódásban szintén nagy szerepet játszik majd. Emellett kaptam egy kedves felajánlást egy hölgytől, aki szülésfelkészítő tanfolyamra hívott, amire örömmel mondtam igent.

A kicsi igazán szerencsés, ugyanis amellett, hogy szerető családba érkezik majd, a várandósság időszakában olyasmit hallhat, ami csak keveseknek adatik meg. A Sztárban sztár leszek! szerelmespárjának mindkét tagja csodaszép énekhanggal van megáldva. A szépséges kismama lapunknak elmondta, nem csak a színpadon és a Ya Ou-val közös videók alkalmával szokott dalra fakadni, hanem bizony a picinek is énekel, akárcsak szerelme.

Ya Ou esténként ráteszi a fejét a pocakomra és ami eszébe jut elénekli neki. Az az érdekes, hogy nem azokat a dalokat, amiket hétköznapokon szokott

– Nagyon zavarba jön, amikor odahajol a pocakomhoz és olyan dalok jutnak az eszébe, amiket életében nem énekelt, mint például Szécsi Pál és régi népdalok. Mondtam is neki, hogy a gyereknek köszönhetően bővül a repertoárod! – mesélte vidáman.

Viki elárulta, meddig láthatja őt a színpadon a nagyérdemű.

– Május közepéig vannak egyeztetve fellépések, nyilván a saját és a gyermekem egészségét nem fogom kockáztatni. Sokkal kevesebb és nem olyan megterhelő előadásaim vannak, emellett szinkronba járok és otthoni feléneklős munkáim is vannak, pont annyi, amennyi nekem és a babának is megfelelő – jelentette ki a kismama, aki eddig is gyönyörű volt, de most valósággal ragyog a boldogságtól.