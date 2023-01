„A zsűri nem viccel” – elképesztően aranyos fotót posztolt Rúzsa Magdi a hármasikreiről

Rúzsa Magdi élete teljesen megváltozott, amióta hármasikrei a világra jöttek. Sokak számára elképzelhetetlen, milyen is az élet három gyerekkel. Szerencsére Magdi olykor ad némi ízelítőt. Így történt most is!

Fotó: Nagy Zoltán

Az énekesnő a közösségi oldalán mutatta meg, milyen is a főzőcskézés három gyermek mellett.

A mai nap margójára…Komolyan kell venni a főzést! A zsűri nem viccel!

– írja viccesen a bejegyzéséhez Rúzsa Magdi.

A rajongók közül többen le van nyűgözve attól, amit az énekesnő három gyerek mellett csinál.

A zsűri le van nyűgözve..., Anya elnyerte a különdíjat! Az övékét- és a miénket is!

– jegyezte meg az egyik kommentelő.

Ufo vagy az tuti, egy csoda amit csinálsz

– írta egy másik.

A három kis muskétás. Kis cukik

– fogalmazott egy harmadik hozzászóló.