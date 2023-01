"A karma igazi szemétláda!" – Trófeaként tekintenek a nők Árpa Attilára

Egyedülálló vagyok jelenleg. Nem azért, mert így szerettem volna, hanem egyszerűen így hozta az élet és rengeteg munkám, külföldi forgatásaim vannak. A TV2 Nagy Ő című műsora után közvetlenül az Amerikai Egyesült Államokba utaztam, jelenleg Indiában, Mumbaiban forgatok

– kezdte a Borsnak Árpa Attila. A színész elmondta, a legcifrább történet a műsor után az volt, hogy a nevében, képével regisztráltak emberek társkereső oldalakra.

Fotó: Árpa Attila

– A műsor alatt valószínűleg néhányan úgy gondolták, hogy kihasználják ezt a népszerűséget és a nevemben regisztráltak. Nagyon sok nő ír, de nem ismerkedés céljából, ezek leginkább kedves üzenetek, bókok. Általában elmondják, hogy tetszett nekik a műsor, és az, ahogy viselkedtem. Nekem ezek nagyon jól esnek, igyekszem mindet megválaszolni, de szinte lehetetlen – mesélte boldogan Attila, aki annak is örül, hogy a nézők végre megismerték egy másik oldalát is. Eddig színészként láthatták, volt már „ügyeletes rossz fiú” vagy éppen a főzés, éneklés, tánc volt a középpontban a televíziós műsorokban.

– Igyekeztem bemutatni azt, hogy a felgyorsult világ ellenére lehet a mai napig is stílusosan, romantikusan, érzékien ismerkedni hölgyekkel. A metoo korában egy ilyen műsort indítani elég bátor dolog. Negatív visszhanggal indult, de mára szerintem már nagyon sokan látják, hogy ez egyáltalán nem a jelenlegi mozgalmak és egyenlőségkövetelésnek ellen ment, hanem talán még segítette is azokat. Nemcsak a női és férfi egyenlőségről beszélek, hanem arról is, hogy igyekeztem a műsoron belül az összes hölggyel szinte ugyanúgy bánni.

Fotó: Árpa Attila

„Trófeaként tekintenek rám”

Ha most lépne be a nagy szerelem az életembe, nem venném észre. Lehet, hogy már meg is érkezett, csak nem tudok róla. Repülőutakon sem ismerkedem, viszonylag antiszociális vagyok. Felveszem a maszkomat, a baseball sapkámat és felcsapom a laptopomat. Abban hiszek, hogy a nagy ő valahol vár rám, a műsort is ezért vállaltam el. Vagyunk 8 milliárdan a földön, de nem biztos, hogy ebben az életben még fogok találkozni vele, de az is lehet, hogy találkoztam vele, csak elengedtem. Sokszor azt érzem nőkön, akik mégis csak megkísérlik az ismerkedést, mintha egyfajta trófeaként tekintenének rám. Ez fordítva szokott lenni, régen én gyűjtöttem a trófeákat. A karma igazi szemétláda!

– nevetett Attila, majd lányát megemlítve, még a hangja is megváltozott.

„Örülnék, hogyha lenne társam”

– Az én egyetlen igazi nagy szerelmemmel, Amirával amikor csak tudok, találkozom. Kollégista, így csak hétvégente látom, és akkor még nem beszéltem a család többi részéről, a barátaimról vagy arról, hogy esetleg magamra is szánjak egy kis időt. Szóval, ha ezt így mind összeadjuk, kiderül, konkrétan matematikailag nem nagyon lenne most helye senkinek az életemben, amit hozzáteszem nagyon sajnálok. Örülnék, hogyha lenne egy párom, de az ismerkedés folyamata jelenleg nem igazán fér bele az életembe. Nem mondom azt, hogy nincsenek próbálkozások, de komoly kapcsolatra egyelőre nem utal semmi. Nem is biztos, hogy beleférne az életembe, az sem, hogy egyáltalán szeretném. Ez pedig leginkább a hölggyel lenne kicseszés – fűzte hozzá.