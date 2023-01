„Nem lehet annyiban hagyni!” – 20 millió forinttal rövidítette meg Curtist egy rejtélyes betegség

Curtist súlyos anyagi kár érte azzal, hogy a Rytmus művésznévre hallgató, szlovák Patrik Vrbovský rapper betegségre hivatkozva lemondta a kettejük december 27-i boksz összecsapását a csehországi Brnóban. Minderről Curtis számolt be a Retro Rádió reggeli műsorában Bochkor Gáboréknak. A magyar rapper elmesélte, hogy egy nappal a mérkőzés előtt kiutazott a mérlegelésre Brnóba az edzőjével és a testvérével, hogy lássák, hogy mindent megtett a mérkőzésért.

Fotó: Máté Krisztián

– A mérlegeléskor már tudtuk, hogy nem lesz meccs, mert az előző nap mondta le betegségre hivatkozva. Egyébként ez az egyetlen ok volt, amire hivatkozva le lehetett mondani a mérkőzést neki is és nekem is úgy, hogy nem jár pénz érte – mondta Curtis, majd hozzátette:

– Az első sajtótájékoztató még Pozsonyban volt, utána lett beteg. Lehet, hogy felmérte az erőviszonyokat és utána döntött úgy, hogy beteg lesz. Ő belém állt, próbálta megmutatni, hogy ő nagyon kemény srác. Erre jött a válasz, hogy annyira nem vagy az. Lehet, hogy ezek után döntött úgy, hogy jobb lenne, ha beteg lennék...Bíztam benne, hogy a mérkőzésre jobban lesz, de nem lett jobban. Lejárt a sportorvosija – mondta viccesen a rádióműsorban Curtis.



– Tudod mit hallottam, hogy ő (Rytmus) mennyit kap ezért a mérkőzésért – kérdezte tőle Bochkor Gábor.

– Nem, nem hallottam – válaszolta Curtis.

– 80 ezer eurót (közel 32 millió forintot) – mondta Bochkor Gábor.

– Nem titok elmondhatom, én 50 ezer eurót (mintegy 20 millió forintot) kaptam volna ezért a mérkőzésért – válaszolta Széki Attila.



Azt ígérték a promóterek és ő is, hogy januárban találnak egy új időpontot. Ez akkor lehetséges, ha most ezt előre kifizetik. Akkor adok nekik új időpontra lehetőséget. Ha nem, akkor még több pénzt fogok kérni, hogy legyen ez a mérkőzés. Korrekt voltam, és adtam nekik még egy lehetőséget. Majd meglátjuk mennyire élnek vele és mennyire szavahihető a banda. Most egyelőre nem állnak jól

– közölte Curtis, majd hozzáfűzte:

– A januárt meghagyom nekik. Nem szeretek balhézni, meg sárdobálni sem. Szeretem, ha jól zárulnak a dolgok. Csak vészesen fogy már a január is. Megvárom a januárt, addig a parazsat égni hagyom, ha nem úgy sül el, ahogy kéne, hogy elsüljön, akkor természetesen jogi lépéseket is fogok tenni és meg fogom keresni a szlovák és a cseh sajtót is. Nem lehet annyiban hagyni – hangsúlyozta Curtis.