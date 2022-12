Valamire készül Árpa Attila két barátnője: a Nagy Ő Bogija és Mettája hatalmas meglepetést ígérnek

Egymás ellenfeleiként küzdöttek a Nagy Ő műsorában Árpa Attila kegyeiért, ám már a versengés alatt is jóban lett Metta és Bogi. Teljesen összetörtek, amikor Árpa Attila arra kérte őket, ők döntsenek, kettejük közül ki folytathatja a harcot a színész szívéért.

Végül megkegyelmezett a lányoknak és ő döntötte el, hogy Bogi marad a játékban, aki egészen a második helyig vitte.

A lányok a műsor után is jóban maradtak, és most találkoztak is, ahogy azt Bogi az Instagramján a storyjában meg is osztotta.

Végre találkoztunk! Tartogatunk meglepetéseket

– írták sejtelmesen a lányok.